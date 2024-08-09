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صحة

عادات صباحية مهمة لزيادة نشاطك.. حاول اتباع بعضها

Lebanon 24
09-08-2024 | 04:00
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وفقًا لدراسة أجراها المعهد الأميركي للتوتر فإن 77٪ من البالغين يعانون من التوتر والقلق يوميًا، و يمكن أن تؤثر هذه الحالة المستمرة من الإرهاق على صحة الجسم والعقل،  مما يجعل مواجهة اليوم أكثر صعوبة.
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ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes   طريقة سهلة لمحاربة المشاعر السلبية في الصباح  وإنشاء عادة أو طقوس صباحية صحية ، ومنها:

- الترطيب
على الرغم من أن شرب الماء بعد النوم ليلاً أمر معروف على نطاق واسع، إلا أنه من الضروري شرب كمية كافية من الماء، حيث يفقد جسمك السوائل أثناء الليل من خلال التنفس والتعرق، و يساعد شرب كوب كامل من الماء أول شيء في الصباح على إعادة ترطيب جسمك، وطرد السموم، وتعزيز الأداء الإدراكي.
- ممارسة الرياضة
إن ممارسة الرياضة مفيدة للغاية، وإضافة تمرين سريع إلى روتينك الصباحي يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في يومك،  فهو يضخ الدم في جسمك، ويحسن الدورة الدموية، ويفرز الإندورفين   المواد الكيميائية التي تمنحك شعورًا جيدًا وترفع من معنوياتك ومستويات الطاقة لديك.
- ممارسة اليقظة
تعني اليقظة التركيز على اللحظة الحالية دون إصدار أي أحكام، و إنها طريقة رائعة لتقليل التوتر وتحسين التركيز وتعزيز الصحة العامة.
- وجبة إفطار صحية
إن تخطي وجبة الإفطار قد يفسد يومك ، فبعد النوم ليلًا، تنخفض مخزونات الطاقة في جسمك، مما يجعلك تشعر بالتعب والخمول، وتناول وجبة إفطار متوازنة يوفر العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والألياف والدهون الصحية، مما يساعدك على البقاء نشيطًا ومركّزًا طوال الصباح. يجب أن تحتوي وجبة الإفطار الجيدة على مزيج من البروتين والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية. (اليوم السابع)
 
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