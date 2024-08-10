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صحة

لمن يعاني الكسل.. خطوات بسيطة "تفجر" بها طاقتك

Lebanon 24
10-08-2024 | 12:00
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الكسل من العادات السيئة التي يتصف بها الكثير من الأشخاص، وقد يكون وراؤه سبب مرضي في بعض الأحيان في حين يكون لدى البعض صفة مكتسبة.

أسباب الكسل
العمر
قال العلماء إن الكسل قد يكون راجعًا إلى تطور الدماغ، أي أن القشرة الجبهية في الدماغ، والتي تساعد في التخطيط واتخاذ القرار والتركيز وغيرها من "الوظائف التنفيذية"، لم تنضج بشكل كامل حتى يبلغ الشخص العشرينات من عمره وبما أن هذه هي المنطقة الدماغية التي تساعد في التحكم في الدوافع العاطفية وتوجيه السلوكيات التي تتطلب نظرة بعيدة المدى، فلا عجب أن يميل المراهقون إلى التسويف والكسل أكثر من البالغين.
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السلوك المعتاد
من المشاكل التي قد تنشأ هي أن التسويف والكسل، مثل أي سلوك آخر، يمكن أن يصبح عادة. إذا تعلم دماغك التعامل مع المهام غير السارة من خلال تجنبها، فقد يكون من الصعب التخلص من هذه الاستجابة.
تأتي العادات من تكرار الأفعال باستمرار والتي تمنحك بعض المتعة الفورية، حيث يمكن للتسويف أن يستوفي كل هذه الشروط: يمكن أن يوفر تأجيل الأعمال غير السارة شعورًا بالراحة، وهو أمر ممتع، وهكذا، مثل العادات السيئة الأخرى، يمكن للتسويف أن يتفاقم.

البيئة المحيطة
لاحظ باحثون آخرون أن الكسل هو سمة سلوكية قد نتعلمها (ونكون أكثر عرضة لممارستها) بسبب الآخرين، إذا كان زملاؤك يعبثون ويتجاهلون العمل، فمن المرجح أن تفعل الشيء نفسه.

سمات الشخصية
إن سمات الشخصية يمكن أن تساهم أيضًا في التسويف والكسل - "لذلك الأشخاص الذين لا يخططون، ولا يلتزمون بالواجب، ولا ينظمون حتى أن بعض أشكال الكمال - الرغبة في تلبية بعض المعايير العالية التي يحددها الذات - يمكن أن تثقل المهام بأعباء عاطفية غير سارة يمكن أن تؤدي إلى التسويف والكسل.


5 نصائح للتغلب على الكسل
1.  حدد الأولويات
قم بتقليص قائمة المهام الخاصة بك إلى النصف، تحتاج إلى تحديد الأولويات، اسأل نفسك عما أنت على استعداد للتخلي عنه.

2. كن محددًا
إن التسويف والكسل غالبًا ما يكون مدفوعًا بـ "أهداف غامضة"، على سبيل المثال، تقول لنفسك أنك بحاجة إلى إصلاح مكانك أو بدء ممارسة الرياضة، لكنك غير واضح بشأن التفاصيل، بما في ذلك ما تخطط للقيام به بالضبط ومتى ستبدأ ذلك.
تقول لنفسك، 'سأفعل ذلك في نهاية هذا الأسبوع، لكن هذا لا يملك أي قوة تحفيزية لديك.
بدلاً من ذلك، فكر في ما تريد القيام به بالضبط، وحدد وقتًا ومكانًا محددين للقيام بذلك.
على سبيل المثال، احجز في الجيم وضع تذكيرات في هاتفك، سيجعلك تحديد الأشياء أكثر احتمالية لمتابعتها.

3. اجعل الأمر ممتعًا
إن الحيلة في تكوين العادات هي "التكرار، التكرار، التكرار، ابحث عن شيء تحبه في أي عمل جديد يجعلك تستمتع به.

4. كن لطيفًا مع نفسك
الشعور بالإحباط من نفسك يزيد من المشاعر السلبية وتقييم الذات، مما يزيد من احتمالات التسويف، عليك أن تستحضر التعاطف مع الذات وكن لطيفا مع نفسك. (اليوم السابع)
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