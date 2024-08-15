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صحة
المخاوف تتزايد عالمياً.. 8 أعراض لجدري القردة ينبغي الحذر منها
Lebanon 24
15-08-2024
|
16:03
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أحدث تفشي مرض جدري القردة مخاوف العلماء حول العالم، خاصة مع إعلان منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي".
يعرف جدري القردة، أو mpox، بأنه فيروس ينتشر من شخص لآخر من خلال ممارسة الجنس أو ملامسة جلد المصاب أو عبر الجهاز التنفسي أو من خلال العينين أو الأنف أو الفم. ويمكن أن ينتشر أيضا من خلال لمس الأشياء الملوثة بالفيروس، مثل الفراش والملابس، بالإضافة إلى الاتصال الوثيق بالحيوانات المصابة، مثل القردة والجرذان.
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وفيما يلي 8 أعراض لجدري القردة يجب الحذر منها: الطفح الجلدي، الآفات المليئة بالقيح، الحمى، الصداع، آلام في العضلات أو المفاصل، آلام في الظهر، انخفاض الطاقة وتضخم الغدد الليمفاوية.
وعادة يظهر الطفح الجلدي أولا على الوجه أو اليدين أو القدمين، ثم ينتشر بعد ذلك إلى أجزاء أخرى من الجسم. ولكن في الحالات المرتبطة بالتفشي، بدأ الطفح الجلدي غالبا في منطقة الأعضاء التناسلية أو الفم أو الحلق.
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