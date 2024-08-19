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صحة

أطعمة تحافظ على انخفاض مستوى السكر في الدم

Lebanon 24
19-08-2024 | 00:30
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ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الوجبات أمر شائع، ولكن يمكن أن يكون ضارًا بمرور الوقت، فإذا كنت تعاني من ارتفاع مستويات السكر بعد تناول الوجبات، فهناك ثلاثة أطعمة يمكنها مساعدتك في السيطرة على ارتفاع مستويات السكر في الدم.
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يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول السكر أو الكربوهيدرات إلى زيادة كثافة الدم، وهي مشكلة تريد بالتأكيد تجنبها، فغالبًا ما يؤدي هذا الاندفاع بالسكر إلى الانهيار، مما يجعلك تشعر بالرغبة الشديدة في تناول الحلويات بجانب الشعور بالخمول، وبمرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه التقلبات إلى مشاكل صحية خطيرة.
أطعمة هتساعدك على التحكم في ارتفاع السكر في الدم:

الليمون
الليمون يمكن أن يصنع العجائب إذا كنت تحاول التحكم في ارتفاع مستويات السكر في الدم، فالليمون غني بفيتامين سي ويتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض، وهو إضافة رائعة لنظامك الغذائي، حيث تعمل الألياف الموجودة في الليمون على إبطاء هضم الكربوهيدرات، مما يؤدي بدوره إلى إبطاء إطلاق الجلوكوز في مجرى الدم، ويمكن أن يساعد هذا في منع ارتفاع السكر المفاجئ بعد الوجبات.

التوت الأسود
التوت الأسود غني بالمركبات النشطة بيولوجيًا التي تعمل على تحسين حساسية الأنسولين، مما يجعله ضروريًا لإدارة مستويات السكر في الدم، ونظرًا لمؤشره الجلوكوزي المنخفض، فإنه يطلق الجلوكوز في مجرى الدم تدريجيًا، مما يساعد على منع ارتفاع مستويات السكر في الدم.

القرفة
القرفة من التوابل الشائعة، ويمكن أن تساعد أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، حيث تحتوى القرفة على مركب يحاكي الأنسولين، مما يساعد جسمك على استخدام الجلوكوز بشكل أكثر فعالية وخفض مستويات السكر في الدم، ويمكن أن يساعد شرب كوب من الماء مع قليل من القرفة قبل الوجبات في استقرار مستويات الجلوكوز في الدم.
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