احذر من هذه العلامات على أظافرك.. فهي قد تكون إشارات لمشاكل صحية خطيرة!

تعتبر الأظافر أكثر من مجرد جزء من الجسم؛ فهي بمثابة نافذة تكشف عن الحالة الصحية العامة للفرد.



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وفقاً لأخصائية الأمراض الجلدية، ملداء الداودي، فإن لون الأظافر قد يكون مؤشراً على وجود مشاكل صحية. وكما يشير بحث منشور على موقع "ويب ميد" الطبي الأميركي، فإن التغيرات في شكل ولون الأظافر يمكن أن تعكس مجموعة من المشاكل الصحية الداخلية التي يمكن للطبيب التعرف عليها بسهولة.وفقاً لأخصائية الأمراض الجلدية، ملداء الداودي، فإن لون الأظافر قد يكون مؤشراً على وجود مشاكل صحية.

على سبيل المثال، يمكن أن يشير اللون الأبيض للأظافر إلى إصابة الشخص بفقر الدم.

وفي حالة نقص الحديد، يظهر سطح الأظافر هشاً ومقعراً، مما يدل على الحاجة إلى استشارة طبية عاجلة.



أيضاً، يمكن أن يكون تغير اللون إلى الأحمر في الأظافر دليلاً على وجود أمراض قلبية.

وعليه، ينصح الأطباء بمراجعة الطبيب فوراً في حال ملاحظة أي تغييرات غير معتادة في شكل أو لون أو ملمس الأظافر، وذلك للكشف المبكر عن أي حالات صحية طارئة.



فالأظافر، إذًا، ليست مجرد مكون تجميلي، بل هي مؤشر مهم على الصحة العامة، ويجب الانتباه لأي تغييرات تطرأ عليها لضمان الصحة الجيدة.