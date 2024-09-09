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صحة

الوجبات السريعة وصحة الدماغ.. ما لا تعرفه عن تأثيرها السلبي!

Lebanon 24
09-09-2024 | 11:40
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يعشق الكثير من الأشخاص تناول الوجبات الجاهزة، بسبب سرعتها وسهولة تحضيرها، ولكن وراءها تكمن مخاطر صحية جسيمة، خاصة على صحة الدماغ.

وفقا لموقعي "healthline" و"healthshots"، إليك تأثير الوجبات الجاهزة على صحة الدماغك.
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أوّلاً، تحتوي الوجبات الجاهزة على نسب عالية من الدهون المشبعة والسكر، وهذه المكونات تزيد من خطر الإصابة بالتهابات مزمنة في الدماغ، ما يؤثر سلبا على وظائفه.


ثانيًا، هذه الوجبات تؤدي إلى ضعف الذاكرة وتدهور القدرات المعرفية، وتراجع القدرة على التعلم والتذكر.

ثالثًا، تؤدي السمنة، التي غالبا ما ترتبط بتناول الوجبات السريعة، إلى انكماش حجم الدماغ وتدهور وظائفه الإدراكية، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وغيره من الأمراض العصبية.

رابعًا، اتباع نظام غذائي غني بالمكونات غير الصحية الموجودة في الوجبات الجاهزة، يؤدي إلى انخفاض مستويات استقلاب السكر في الدماغ وانخفاض أنسجة المخ، وهذه العوامل تُزيد خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

خامسًا، تحتوي أيضا على مواد كيميائية تقلل من إنتاج مادة مهمة لنمو وصحة الخلايا العصبية، ما يؤثر على قدرة الدماغ على التعلم والتذكر.

سادسًا، تحتوي هذه الوجبة على نسبة عالية من الملح لتعزيز النكهة وإطالة مدة الصلاحية، لذا الإفراط في استهلاكها يسبب ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية.

باللإضافة إلى أضرار أخرى للوجبات الجاهزة:

ارتفاع ضغط الدم.

أمراض القلب.

ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار.

زيادة الوزن.
 
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