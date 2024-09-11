5 مغذيات أساسية لصحة البشرة.. تعرفوا عليها

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يقولون إن الجمال يتلخص في عمق الجلد، لذا من الهام اتباع نظام غذائي صحي لتزويد طبقات الجلد الـ 3 بالمغذيات، التي تدعم نضارة البشرة.وتقول طبيبة الأمراض الجلدية السريرية إنريزا بي فاكتور لـ "ليفينغ سترونغ": "إن النظام الغذائي الذي يفتقر إلى العناصر الغذائية سينعكس بالتأكيد على البشرة. لكن، الترطيب وتناول الأطعمة المناسبة يمكن أن يقطع شوطاً طويلاً في الحفاظ على نضارة وصفاء البشرة".إليك أهم 5 مغذيات لصحة البشرة:البروتينيقوم البروتين بدور رئيسي في بناء وإصلاح أنسجة الجسم، سواء العضلات أو الجلد أو العظام أو البشرة والشعر.وتوضح الدكتورة لورا جيجيت، طبيبة الأمراض الجلدية التجميلية: "البروتينات أساسية لتعزيز والحفاظ على مرونة الجلد. يحول جسمك البروتينات إلى أحماض أمينية، ويعيد معالجتها لإنشاء بروتينات أخرى، مثل الكيراتين الداعم للبشرة والكولاجين".والكيراتين هو بروتين موجود في الطبقة الخارجية من البشرة، والكولاجين هو ما يعطيها المرونة والنعومة.فيتامين سيعلى الرغم من ارتباطه عادةً بصحة المناعة، فإن فيتامين سي يفيد البشرة بعدة طرق. يحمي هذا الفيتامين القوي خلايا الجلد من التلف المرتبط بالعمر، وهو مهم للغاية للوقاية من الشيخوخة.كما يلعب فيتامين سي دوراً في إنتاج الكولاجين، ومن المهم الحصول على ما يكفي منه.أوميغا 3من المعروف أن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في أطعمة مثل: السلمون والجوز وبذور الكتان، تحمي القلب والدماغ، لكنها تلعب أيضاً دوراً في صحة الجلد، وإصلاحه، والوقاية من الإكزيما.فيتامين أيفيد فيتامين أ الجلد من ناحيتين، الأولى: أنه يساهم في إصلاح خلايا الجلد التالفة، والثانية: أنه يعمل كمضاد للأكسدة يمنع تلف الجلد وشيخوخته المبكرة، وخاصة نتيجة التعرض للشمس.السيلينيومبحسب دراسة لجامعة هارفارد، السيلينيوم معدن ضروري لصحة الغدة الدرقية، وحماية الحمض النووي والخلايا.كما أن السيلينيوم أحد مضادات الأكسدة، التي تلعب دوراً في تماسك البشرة ومرونتها، ويعزّز نضارتها.ويوجد أيضاً في المأكولات البحرية، واللحوم، والبابونج، والبقدونس، والنعناع.