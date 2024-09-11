لبشرة نضرة وأكثر اشراقاً.. أضيفي هذه الأطعمة الى نظامك الغذائي

أكدت طبيبة الأمراض الجلدية السريرية إنريزا بي فاكتور أن النظام الغذائي الذي يفتقر إلى العناصر الغذائية سينعكس بالتأكيد على البشرة.



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واشارت لـ "ليفينغ سترونغ" الى ان "الترطيب وتناول الأطعمة المناسبة يمكن أن يقطع شوطاً طويلاً في الحفاظ على نضارة وصفاء البشرة".

هذه أهم 5 مغذيات لصحة البشرة:



البروتين: قالت الدكتورة لورا جيجيت، طبيبة الأمراض الجلدية التجميلية إن البروتينات أساسية لتعزيز والحفاظ على مرونة الجلد، اذ يحول الجسم البروتينات إلى أحماض أمينية، ويعيد معالجتها لإنشاء بروتينات أخرى، مثل الكيراتين الداعم للبشرة والكولاجين.





فيتامين سي: يحمي خلايا الجلد من التلف المرتبط بالعمر، وهو مهم للغاية للوقاية من الشيخوخة. كما يلعب دوراً في إنتاج الكولاجين، ومن المهم الحصول على ما يكفي منه.



أوميغا 3: موجودة في أطعمة مثل السلمون والجوز وبذور الكتان، وهي تحمي القلب والدماغ، لكنها تلعب أيضاً دوراً في صحة الجلد، وإصلاحه، والوقاية من الإكزيما.



فيتامين أ: يساهم في إصلاح خلايا الجلد التالفة كما يعمل كمضاد للأكسدة يمنع تلف الجلد وشيخوخته المبكرة، خاصة نتيجة التعرض للشمس.



السيلينيوم: أحد مضادات الأكسدة التي تلعب دوراً في تماسك البشرة ومرونتها، ويعزّز نضارتها. ويوجد في المأكولات البحرية، اللحوم، البابونج، البقدونس والنعناع.