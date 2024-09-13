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صحة

دراسة تكشف.. معدن سام مسبب للسرطان في توابل القرفة!

Lebanon 24
13-09-2024 | 09:10
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كشفت دراسة استقصائية أن حوالي 12 ماركة من القرفة المطحونة تحتوي على مستويات خطيرة من المعادن السامة.
 
واختبر فريق من الباحثين في مؤسسة Consumer Reports، نحو 36 منتجا من منتجات القرفة المطحونة بحثا عن الرصاص، وهو معدن سام ثبت أنه يسبب مشاكل في النمو لدى الأطفال، بالإضافة إلى مشاكل في الإنجاب والسرطان بكميات كبيرة.
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ووجد الفريق أن 12 من العلامات التجارية الخاضعة للاختبار، تحتوي على أكثر من جزء واحد في المليون (PPM) من الرصاص، وهو ما يكفي لإثارة سحبها في نيويورك، الولاية الوحيدة التي تنظم المعادن الثقيلة في التوابل. وتبين أن العديد من المنتجات الأخرى تحتوي على مستويات من الرصاص يمكن اكتشافها، ولكنها كانت أقل قليلا من هذا المستوى.
 
وحذر الباحثون من أن ربع ملعقة صغيرة فقط من هذه المنتجات قد تشكل عواقب صحية خطيرة، وخاصة عند الأطفال الصغار، حيث يمكن للرصاص أن يؤثر على تطور الدماغ. (روسيا اليوم) 
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