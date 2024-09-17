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صحة
ضربة مزدوجة للأمراض.. طبيب ينصح بخلط عشبتين
Lebanon 24
17-09-2024
|
02:18
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تمنع القرفة الالتهابات وتدعم الجسم بالألياف الغذائية والحديد وعموما فوائدها كثيرة. أما الهندباء البرية فتعمل على تعزيز وظائف الجهاز الهضمي.
ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أن القرفة مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد ومقدمة داء السكري، لأنها تخفض مستوى الغلوكوز في الدم.
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وبالإضافة إلى ذلك أثبت العلماء أن للقرفة خصائص مضادة للأكسدة، وتبطئ الشيخوخة وتمنع حدوث طفرات في الخلايا. كما أن رائحتها اللطيفة تمنحها خصائص مضادة للاكتئاب والقلق.
ووفقا له، عند إضافة القرفة إلى الهندباء البرية فسوف تتضاعف فوائدها لأن الهندباء البرية تحتوي على نسبة عالية من الإنولين الذي هو بريبايوتيك يخفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية ويحسن عملية الهضم.
وبالإضافة إلى ذلك يؤثر إيجابيا في ميكروبيوم الأمعاء، ما يؤدي بالتالي إلى تعزيز منظومة المناعة. (روسيا اليوم)
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