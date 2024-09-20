30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
مواد مفيدة للجلد وأخرى ضارة... تعرفوا إليها
Lebanon 24
20-09-2024
|
00:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
حددت الدكتورة نوريا ديانوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، المديرة التنفيذية لمركز بحوث "التغذية الصحية" المنتجات المفيدة للجلد والمنتجات الضارة.
ووفقا لها، يرتبط جفاف الجلد بعدة آليات، فمثلا تؤثر "الغلوزة" سلبا في حالة الجلد. لذلك من الأفضل تقليل استهلاك وتجنب تناول منتجات محتوية على السكر المضاف، واستبدالها بالفواكه والفواكه المجففة. كما أن منتجات الحبوب الكاملة ذات مؤشر نسبة السكر في الدم تؤثر إيجابيا في التحكم بمستوى السكر في الدم، كما تضيف فيتامينات B1 وB6 إلى النظام الغذائي.
Advertisement
وتشير الطبيبة، إلى أنه من المهم ترطيب البشرة بانتظام، حيث تؤثر عوامل عديدة في هذه العملية، من بينها العمر، التعرض المستمر للأشعة فوق البنفسجية وطبعا أكوابورين وهي بروتينات غشائية تلعب دورا رئيسيا في ترطيب البشرة. ويجب الامتناع عن استخدام مستحضرات محتوية على الكحول. كما يجب أن يحتوى النظام الغذائي على أطعمة غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة الموجودة في الزيوت النباتية والمكسرات والأسماك.
وتنصح الطبيبة، بالإقلاع عن التدخين، وتناول أطعمة محتوية على فيتامينات A وC والفلافونويد والإيزوفلافونويد الموجودة بنسبة عالية في الخضروات والثمار. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسائل مجهولة المصدر تصل إلى المواطنين.. هذا مضمونها (صورة)
Lebanon 24
رسائل مجهولة المصدر تصل إلى المواطنين.. هذا مضمونها (صورة)
15:11 | 2024-09-19
19/09/2024 03:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة باعت سيارتها بسبب وضعها المعيشي: "أنا بدي اترجا فلان وعلان مشان يعطيني بنزين؟"
Lebanon 24
ممثلة باعت سيارتها بسبب وضعها المعيشي: "أنا بدي اترجا فلان وعلان مشان يعطيني بنزين؟"
09:38 | 2024-09-19
19/09/2024 09:38:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ شديد... كارين رزق الله تخسر أعزّ الناس: فلترقد روحك بسلام يا بطلي (صور)
Lebanon 24
حزنٌ شديد... كارين رزق الله تخسر أعزّ الناس: فلترقد روحك بسلام يا بطلي (صور)
08:57 | 2024-09-19
19/09/2024 08:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة تفجيرات ثانية وتأهّب في أعلى درجاته.. هل بدأت الحرب؟!
Lebanon 24
موجة تفجيرات ثانية وتأهّب في أعلى درجاته.. هل بدأت الحرب؟!
15:00 | 2024-09-19
19/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن رجل أعمال مُتورط بتوريد "البيجر" إلى لبنان.. إليكم ما قام به في 17 أيلول
Lebanon 24
مفاجأة عن رجل أعمال مُتورط بتوريد "البيجر" إلى لبنان.. إليكم ما قام به في 17 أيلول
23:58 | 2024-09-19
19/09/2024 11:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:30 | 2024-09-20
ما هي أسباب تخلخل الأسنان؟
02:40 | 2024-09-20
ما هي أهميّة الصيام المتقطع؟
01:23 | 2024-09-20
ماذا يعني تغيّر لون اللسان؟
23:21 | 2024-09-19
5 أطعمة تُخفض خطر الإصابة بالخرف... ما هي؟
23:00 | 2024-09-19
مشروبات لخفض ضغط الدم المرتفع.. تعرف عليها
18:38 | 2024-09-19
تفشّي جدري القردة في أفريقيا خارج نطاق السيطرة
فيديو
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
00:53 | 2024-09-18
20/09/2024 12:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
20/09/2024 12:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
20/09/2024 12:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24