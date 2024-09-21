أصدرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية تحذيرا بشأن المخاطر التي قد تسببها أعواد التنظيف القطنية من فقدان السمع والطنين في الأذن.



ونصحت الهيئة بعدم "وضع أصابعك أو أي أشياء مثل أعواد القطن في أذنيك، حتى لو كنت تعتقد أنها قد تكون مسدودة"، ويرجع هذا إلى خطر التسبب في تلف قد لايمكن علاجه في الأذن.

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وشرح الخبراء: "من خلال إدخال تلك الأعواد في أذنيك، فإنك تخاطر بالتسبب في تلف طبلة أذنك. وقد يؤدي هذا في النهاية إلى مشاكل أكثر خطورة، مثل ثقب طبلة الأذن أو الطنين أو فقدان السمع".

وأضافوا: "إن استخدام أعواد القطن يؤدي في الواقع إلى عكس التأثير المطلوب. فبدلاً من إزالة شمع الأذن، ينتهي بها الأمر في أغلب الأحيان إلى دفع الشمع إلى داخل قناة الأذن حيث يمكن أن يسبب مشاكل أكثر خطورة مثل فقدان السمع أو الدوخة أو العدوى أو الدوار".



ونصح الخبراء بغسل الأذن بالماء الدافئ أثناء الاستحمام، حيث يعمل الماء على تليين الشمع في الأذن، مما يجعل إزالته سهلة. (سكاي نيوز عربية)