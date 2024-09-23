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صحة

رياضات تحافظ على صحة القلب.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
23-09-2024 | 04:00
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قالت الجمعية الألمانية للطب الرياضي، إن المواظبة على الرياضة والأنشطة الحركية تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأوضحت الجمعية أنه  على من فاقوا 50 عاماً ممارسة الرياضة بمعدل 4 إلى 5 مرات في الأسبوع لمدة لا تقل عن نصف ساعة بشكل مكثف.
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ومن جانبها، أوصت منظمة الصحة العالمية بالأنشطة الحركية بمعدل 150 دقيقة في الأسبوع، بما فيها والمشي، وصعود الدرج، والعمل في الحديقة.
رياضات قوة التحمل
وأشارت الجمعية إلى أن رياضات قوة التحمل مثل المشي، والسباحة، وركوب الدراجات، مفيدة للقلب، حيث تقلل الوفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية بنحو 20%.
وقبل ممارسة الرياضة يجب استشارة الطبيب للحصول على إذنه، بعد  تحديد أداء القلب باستخدام تخطيط كهربية القلب، وفحص الحالة الصحية العامة. ويمكن بعدها التحدث مع الطبيب عن الرياضة المناسبة، ومعدل وكثافة التدريب.
وإلى جانب الرياضة، يجب الالتزام بنظام غذائي صحي يقوم على الخضروات، والفواكة الطازجة، ومنتجات الحبوب الكامل،ة مع الإقلال من الملح، والسكر، والدهون،  والإقلاع عن التدخين والخمر.
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