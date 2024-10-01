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صحة

علامات على الجلد تشير إلى داء السكري

Lebanon 24
01-10-2024 | 01:18
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تشير الدكتورة لاريسا غابدولخكوفا خبيرة التغذية الروسية، إلى أن ظهور علامات معينة على الجلد قد يشير إلى الإصابة بداء السكري.


وتقول: "غالبا ما ترى بقع سوداء على الجلد في مناطق المرفقين والرقبة والإبطين، ويعتقد في البداية أن هذا الشخص لا يغتسل ولا يهتم بنظافته الشخصية، ولكن يتضح أن هذه البقع السوداء تشير إلى إصابته بمقدمات السكري وبداء السكري، لأنها علامات مصاحبة لمتلازمة مقاومة الأنسولين".
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وتوضح الطبيبة، أن مقاومة الأنسولين، هي حالة مرضية تتميز بانخفاض استجابة خلايا العضلات والدهون والكبد للأنسولين وتتوقف عن امتصاص الغلوكوز من الدم أو تخزينه بصورة فعالة، ما يؤدي إلى إفراز البنكرياس المزيد من الأنسولين لتخفيض مستوى الغلوكوز في الدم.
ووفقا لها، يمكن أن تتطور مقاومة الأنسولين بسبب السمنة أو لأسباب وراثية. وتظهر على شكل شواك أسود acantosis nigricans.
وتقول: "يتميز الشواك الأسود بظهور بقع سوداء على الجلد لا تزول بالغسل. تظهر هذه البقع عادة في ثنايا الإبطين وثنايا البطن وفي منطقة الفخذين. وكقاعدة عامة تظهر هذه البقع على الجلد مع الأورام الحليمة".

ووفقا لها، ولكن السبب الغالب لظهور هذه البقع هو مقاومة الأنسولين والسمنة واختلال التوازن الهرموني في الجسم. لذلك فإن ظهورها هو علامة على حدوث تغيرات في الجسم، ما يتطلب استشارة الطبيب فورا لتشخيص سببها ووصف العلاج المناسب. (روسيا اليوم)

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