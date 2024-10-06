بشرى لمرضى السرطان.. دراسة جديدة قد تحدث تحولاً كبيراً في طريقة العلاج

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن علاجات السرطان الجديدة المخصصة للمرضى قد تحدث تحولا في طريقة العلاج.



ووفقاً للصحيفة، يوفر مشروع مانيفست، الذي يقوده معهد فرانسيس كريك البريطاني، طريقة جديدة لمعرفة مدى نجاح علاجات السرطان المناعية، التي تعتمد على استخدام جهاز المناعة لمكافحة المرض.

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ويفترض أن يفحص الفريق عينات دم 3000 مريض يعانون من السرطان، لتحديد المؤشرات الحيوية التي قد تشير إلى إصابة شخص بسرطان غير مكتشف، أو ما إذا كان المرض قد يعود.



وهذا الأمر يمكن أن يزيد من فعالية العلاجات، وفق الغارديان.



في السياق، قالت الطبيبة سامرا توراغليك، قائدة المجموعة في معهد كريك، استشارية الأورام التي تعالج مرضى الورم الميلانيني، منذ ما يقرب من 20 عاما: "كان الناس يموتون من الورم الميلانيني المتقدم، في غضون 6 أشهر، الآن يعيش أكثر من نصف المصابين بالورم الذين يتلقون العلاج المناعي لمدة 10 سنوات على الأقل".



واوضحت أن المشكلة تكمن في أننا "لا نعرف من سيستفيد، ومن سيعاني من الآثار الجانبية".



ولم يتم اكتشاف علاجات مناعية حتى الآن، إلا لبعض أنواع السرطان.



وسيركز مشروع مانيفست على 4 أنواع من السرطان: الورم الميلانيني، وسرطان الكلى، وسرطان المثانة، وسرطان الثدي الثلاثي السلبي.

ويُنظر إلى العلاج المناعي على أنه شكل واعد لعلاج السرطان لأنه يحفز الجهاز المناعي للمريض على قتل الأورام، بدلا من الجراحة والعلاج الإشعاعي والكيماوي.