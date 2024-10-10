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صحة

المنتج الأكثر خطورة لمرضى السكري

Lebanon 24
10-10-2024 | 04:47
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حددت الدكتورة نوريا ديانوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي المدير التنفيذي لمركز بحوث "التغذية الصحية" كيفية تقليل خطر الإصابة بداء السكري.


وتشير الخبيرة، إلى أن نتائج دراسة كبيرة أجراها باحثون أميركيون عام 2023 أظهرت وجود علاقة ثابتة بين الإصابة بداء السكري وتناول اللحوم الحمراء.
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وتقول: "توصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد تحليل بيانات طبية تشمل 216 ألف مشارك في الدراسة التي استمرت 30 عاما، شخصت خلالها إصابة 22 ألف منهم بداء السكري تبين أن جميعهم يتناولون كميات كبيرة من اللحوم الحمراء يوميا، ما أدى إلى ارتفاع خطر إصابتهم بالمرض بنسبة 62 بالمئة مقارنة بالآخرين. واكتشف الباحثون أن استبدال وجبة واحدة من اللحوم الحمراء ببروتين نباتي من البقوليات والمكسرات يخفض خطر الإصابة بداء السكري بنسبة 30 بالمئة".

ووفقا لها، تسبب الدهون المشبعة وحديد الهيم والمواد الكيميائية الحافظة الموجودة في اللحوم الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات المكرسة لأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان القولون والمستقيم لأن هذه العمليات تؤدي إلى تراكم الدهون الحشوية والسمنة ومقاومة الأنسولين وتطور داء السكري. (روسيا اليوم)
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