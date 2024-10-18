فيتامين B12.. الأعراض والمصادر الغذائية اللازمة لتجنب النقص

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وعادةً، ما يكون النقص أكثر شيوعًا عند بعض الأشخاص وفقاً لموقع "medlineplus"، ومنهم:الأشخاص الأكبر من 50 عامًاالأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًاالأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية في المعدة أو الأمعاء، مثل جراحة فقدان الوزنالأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي مثل مرض الاضطرابات الهضمية أو مرض كرونالأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الخبيث، وهي حالة تحدث عندما يدمر الجسم الخلايا الموجودة في المعدة والتي تصنع العامل الداخلي الضروري لمساعدة الجسم على امتصاص فيتامين B12 بشكل صحيح.ومن الأفضل دائماً استشارة الطبيب المختص قبل تناول أي مكملات غذائية تحتوي على الفيتامين ب 12 إذ أن الكمية المتناولة ترتبط بمستوى هذا الفيتامين في الجسم. وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض مستوي الفيتامين B12 يمكن أن يسبب العديد من الأعراض، ومنها:فقر الدمفقدان التوازنتنميل أو وخز في الذراعين والساقينضعف الجسمالخرف نتيجةً لمشاكل التمثيل الغذائييتواجد الفيتامين B12 بشكل طبيعي في الأطعمة الحيوانية مثل الأسماك، واللحوم، والدواجن، والبيض، والحليب، ومنتجات الألبان، وهو غير موجود بشكل عام في الأطعمة النباتية. وتعتبر حبوب الفطور المدعمة مصدرًا غنياً بهذا الفيتامين، وكذلك بعض منتجات الخميرة الغذائية أيضًا.ويمكن الحصول على الكميات الموصي بها من فيتامين B12 عن طريق تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك:اللحوم مثل كبد البقرالمحاراللحوم والدواجن والبيض والحليب ومنتجات الألبان الأخرىبعض حبوب الفطور المدعمة والخمائر الغذائيةوتجدر الإشارة إلى أن الجسم يمتص الفيتامين B12 من المصادر الحيوانية بشكل أفضل بكثير من المصادر النباتية. (سي إن إن)