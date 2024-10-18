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صحة

فيتامين B12.. الأعراض والمصادر الغذائية اللازمة لتجنب النقص

Lebanon 24
18-10-2024 | 16:00
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حدث نقص فيتامين B12 عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من الطعام أو يكون غير قادرًا على امتصاص هذا الفيتامين.

وعادةً، ما يكون النقص أكثر شيوعًا عند بعض الأشخاص وفقاً لموقع "medlineplus"، ومنهم:
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الأشخاص الأكبر من 50 عامًا
الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا
الأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية في المعدة أو الأمعاء، مثل جراحة فقدان الوزن
الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي مثل مرض الاضطرابات الهضمية أو مرض كرون
الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الخبيث، وهي حالة تحدث عندما يدمر الجسم الخلايا الموجودة في المعدة والتي تصنع العامل الداخلي الضروري لمساعدة الجسم على امتصاص فيتامين B12 بشكل صحيح.

ومن الأفضل دائماً استشارة الطبيب المختص قبل تناول أي مكملات غذائية تحتوي على الفيتامين ب 12 إذ أن الكمية المتناولة ترتبط بمستوى هذا الفيتامين في الجسم. وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض مستوي الفيتامين B12 يمكن أن يسبب العديد من الأعراض، ومنها:


فقر الدم
فقدان التوازن
تنميل أو وخز في الذراعين والساقين
ضعف الجسم
الخرف نتيجةً لمشاكل التمثيل الغذائي

يتواجد الفيتامين B12 بشكل طبيعي في الأطعمة الحيوانية مثل الأسماك، واللحوم، والدواجن، والبيض، والحليب، ومنتجات الألبان، وهو غير موجود بشكل عام في الأطعمة النباتية. وتعتبر حبوب الفطور المدعمة مصدرًا غنياً بهذا الفيتامين، وكذلك بعض منتجات الخميرة الغذائية أيضًا.

ويمكن الحصول على الكميات الموصي بها من فيتامين B12 عن طريق تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك:

اللحوم مثل كبد البقر
المحار
اللحوم والدواجن والبيض والحليب ومنتجات الألبان الأخرى
بعض حبوب الفطور المدعمة والخمائر الغذائية
وتجدر الإشارة إلى أن الجسم يمتص الفيتامين B12 من المصادر الحيوانية بشكل أفضل بكثير من المصادر النباتية. (سي إن إن) 
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