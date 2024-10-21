الزعتر المغلي.. علاج طبيعي لمشاكل الجهاز التنفسي

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تحتوي العديد من الأدوية العشبية المتواجدة في الصيدليات على مستخلص نبتة الزعتر، فهل يعد الزعتر مفيدًا للصدر حقًا؟فما هي فوائد مشروب الزعتر وطرق استخدامه؟فوائد الزعتر الأخضر عديدة تعرّفوا عليها، إذ تتعدّد فوائد الزعتر المغلي في علاج مشاكل الجهاز التنفسي والصدر والسعال على الشكل التالي:يعمل الزعتر على إزالة البلغم والمخاط المتراكم داخل من الممرات التنفسية، وهذا ما يدعم من استخدامه لعلاج الكحة الرطبة.يساعد الزعتر على التقليل من الالتهاب في الجهاز التنفسي، وهذا ما سيساعد على تسهيل التنفس وتقليل السعال.يمتلك الزعتر خصائص مضادة للبكتيريا والتي تساهم في منع نمو العديد من أنواع البكتيريا التي يمكن أن تتسبّب بعدوى في الجهاز التنفسي.يساعد الزعتر على تهدئة منطقة الحلق، وهذا بدوره يمكن أن يفيد في التخفيف من السعال.يحتوي الزعتر نسبة جيدة من فيتامين C والذي يعمل على تعزيز وظائف الجهاز المناعي، وهذا بدوره يمكن أن يقلّل من خطر الإصابة بالأمراض المعدية المسبّبة للكحة.تعمل مركبات الفلافونويد المتواجدة في الزعتر على تهدئة السعال، وذلك من خلال قدرتها على تقليل الالتهاب وعملها على استرخاء عضلات الحلق المرتبطة بالسعال.يمكن أن تساعد المركبات الموجودة في الزعتر، وخاصة مركبي الثيمول والكارفاكرول، على التخفيف من احتقان الصدر، وهذا بدوره يمكن أن يقلّل من حالات السعال لدى الفرد.كيفية استخدام الزعتر لعلاج الصدرفوائد الزعتر المغلي للصدر للتخفيف من مشاكل الجهاز التنفسي وحول طريقة استعماله للسعال، فيتم ذلك ببساطة من خلال تحضير شاي الزعتر ومن ثم شربه.وفيما يلي نذكر خطوات تحضير شاي الزعتر:نستخدم ملعقتين صغيرتين من أوراق الزعتر المطحونة.ونضعها في كوب واحد من الماء المغلي.ننقعها لمدة 10 دقائق.نصفيها ومن ثم نشربها كما هي أو بعد إضافة كمية صغيرة من العسل إليها.كما تتوافر في الأسواق أكياس شاي الزعتر والتي يمكن استخدامها بسهولة لتحضير شاي الزعتر، وذلك من خلال القيام بنقعها في كوب من الماء المغلي لفترة من الزمن.وبإمكانكم شرب شاي الزعتر لعلاج الكحة بمعدل مرة إلى مرتين يوميًا.تعرفي على طريقة عمل شاي حليب بالزعتر من موقع اطيب طبخة التي يمكنك تحضيرها خلال 25 دقيقة وفقط بـ4 مكونات خاصة اذا كنت تبحثين عن وصفة مشروب ساخن لفصل الشتاء8 أشخاصدرجات الصعوبةسهلوقت التحضير10 دقيقةوقت الطبخ15 دقيقةمجموع الوقت25 دقيقةتم إضافة وصفة إلى المفضلة لديكسيتم تفعيل هذه الميزة قريباًتم إضافة الوصفة إلى لقد طبختهاتم إضافة تقييمك إلى هذه الوصفةالمكوّناتلتحضير نقيع الزعتر:‏زعترمورّق، مغسول ومصفّى كوبماء دافئ – 1 لترلتحضير الزعتر بالحليب:‏حليب1 لترسكربحسب الرغبةطريقة التحضيرلتحضير نقيع الزعتر: ثبّتي مصفاة فوق وعاء وضعي فيها الزعتر.أضيفي الماء فوق الزعتر واتركي الوعاء جانباً.لتحضير الزعتر بالحليب: إغلي الحليب في قدر على حرارة متوسطة.أضيفي السكر وحرّكي المزيج حتى يذوب هذا الأخير.زيدي نقيع الزعتر. حرّكي جيداً حتى يتجانس المزيج.قدّمي شاي الحليب بالزعتر ساخناً.إنّ للزعتر البري استخدامات عديدة لعلاج مشكلات الجهاز التنفسي الصحية، حيث أنه قد يستخدم لعلاج كل من: السعال، خاصة السعال الديكي.كما يمكن استخدامه للكحة ببلغم نظراً لأنه يعد مقشع.كما يعد الزعتر من العلاجات المستخدمة في علاج ضيق التنفس عند النوم.حيث أنه يعمل على تعزيز التنفس الطبيعي وإزالة الاحتقان وعلاج السعال وضيق التنفس لاحتوائه خصائص مضادة للهيستامين.ومن فوائد الزعتر أيضاُ أنه يحتوي بعض المواد مثل:العفصوالبورنيول (Borneol)والثوجون (Thujone)ولينالول (Linalool)وهذه المواد عمومًا تعتبر مفيدة جدًا في علاج ظواهر فصل الشتاء وحلّ مشاكل الجهاز التنفسي، مثل:السعال الرطب.الربوّ.التهاب الشعب الهوائية المزمن.ما هي فوائد شرب الزعتر المغلي على الريق؟يساعد شرب الزعتر على الريق في تحسين الشهية للطعام وتعزيز صحة الكبد وزيادة إنتاج المادة المخاطية المغلفة للمعدة وبالتالي حماية بطانتها من الحموضة الزائدة.كما قد يساعد في القضاء على بعض أنواع البكتيريا الضارّة في الطعام والأمعاء، وبالتالي الحدّ من إصابة الجهاز الهضمي بالأمراض المعدية.عشبة علاجيةعشبة علاجيةما هو أفضل مشروب لضيق التنفس؟قد يساعد شاي الزنجبيل في تخفيف ضيق التنفس من خلال تخفيف التهابات الشعب الهوائية، وذلك يعود لبعض المركبات التي يحتويها، مثل: الجنجرول (Gengerol).لكن ما زالت الأبحاث حول ذلك مخبرية وتحتاج للمزيد من التأكيد.شاي زنجبيل وليمونشاي زنجبيل وليمونكوني الاولى في تقييم الوصفةهل تودين عمل شاي زنجبيل وليمون بخطوات سهلة وبسيطة؟ حضري شاي الزنجبيل والليمون خطوة بخطوة جربي وصفتنا المضمونة.3 أشخاصدرجات الصعوبةسهلوقت التحضير5 دقيقةمجموع الوقت5 دقيقةتم إضافة وصفة إلى المفضلة لديكسيتم تفعيل هذه الميزة قريباًتم إضافة الوصفة إلى لقد طبختهاتم إضافة تقييمك إلى هذه الوصفةالمكوّناتزنجبيلمبشور -ملعقتان كبيرتانليمون حامضمقطع إلى دوائر - 1عسلملعقة كبيرةنعناعماءمغلي -3 أكوابطريقة التحضيرفي ابريق، ضعي الليمون، الزنجبيل والعسل ثم أضيفي الماء.اتركي الخليط جانباً لحوالى 5 دقائق ثم صفي الشاي فوق أكواب التقديم وقدميه على سفرتك.يعمل الزعتر كمقشع للبلغم، فهو يزيل البلغم والمخاط من المسالك التنفسية، ويخفف من الالتهاب للمساعدة على التنفس.فالزعتر علاج طبيعي أثبتت فعاليته لالتهاب القصبات الهوائية، ويستخدم خليط يتألف من جزء واحد من أوراق الزعتر وجزء واحد من أوراق البيلسان وكمية من زهر البيلسان على صورة منقوع (ملعقة كبيرة / كأس من الماء المغلي).تناولوا منه كأساً واحداً مرتين يومياً لعلاج السعال والتهاب القصبات الحاد والنزلات الصدرية.كيف يساعد الزعتر على تنظيف الرئتين؟وبحسب موقع Wild Dispensary، تساعد خصائص الزعتر في عمله كطارد للبلغم (وهذا يعني أنه يساعد في تهييج وإخراج “الأشياء” مثل البلغم أو المخاط العالق).كما يعمل أيضًا كمضاد للتشنّجات، وهذا يعني أنه يمكن أن يساعد في علاج نوبات السعال ويساعد في تهدئة عضلات الجهاز التنفسي (مفيد حقًا لأولئك الذين يعانون من الربو أيضًا).ما هي الأمراض التي يعالجها الزعتر؟قد يستخدم الزعتر في علاج ما يلي:قد تساعد خصائص الزعتر المضادة للالتهابات ومضادات الميكروبات أيضا في علاج الأمراض الجلدية.كما قد تساعد خصائصه في التخلص من الالتهابات البكتيرية.ونتيجة لذلك، يمكن أن يساعد الزعتر في علاج التهيجات والالتهابات في حالات مثل الأكزيما وحب الشباب.ماذا يحدث للجسم عند شرب الزعتر؟عادةً يتمّ شرب الزعتر البري عند الإصابة بأحد أمراض الجهاز التنفسي، وذلك بسبب قدرته على علاج تلك الأمراض وتسريع شفائها.فهو يستخدم كمساهم جيد في علاج الحالات الآتية:التهاب الشعب الهوائية.التهاب الجهاز التنفسي العلوي.نزلات البرد. (أطيب طيخة)