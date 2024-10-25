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صحة

طرق العناية بكبار السن

Lebanon 24
25-10-2024 | 04:10
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يأتي وقت في حياة كل شخص يتعين عليه أن يتولى مسئولية صحة والديه المسنين. من التأكد من تناول أدويتهم في الوقت المحدد إلى اصطحابهم إلى الطبيب ولكن أثناء رعايتك لهما، من المهم أيضًا أن تسبق احتياجاتهما الصحية، وفقا لما نشره موقع health.
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وفيما يلي أمور مهمة يجب وضعها في الاعتبار لضمان تمتع والديك بصحة جيدة:

. التطعيم
ليس الأطفال فقط، بل يحتاج البالغون أيضًا إلى التطعيم. تأكد من تطعيم والديك ضد الالتهاب الرئوي والأنفلونزا والهربس النطاقي. يمكن أن تمنع لقاحات الإنفلونزا السنوية النوبات القلبية والشلل.
. انتبه بشكل خاص لصحة عظامهم
بعد سن الخمسين، من المرجح أن يصاب معظم الأشخاص بهشاشة العظام والتعرض للسقوط المتكرر. كما أن كسور الورك لها معدل وفيات مرتفع. لذا تأكد من إعطائهم مكملات فيتامين د والكالسيوم بانتظام (بعد استشارة الطبيب) لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية أيضًا.
. فحص وظائف الكلى:
بعد سن الخمسين، يبدأ معظم الأشخاص في تدهور وظائف الكلى لديهم بنسبة واحد في المائة كل عام. يجب التأكد من أن الأدوية التي يتناولونها تتناسب مع وظائف الكلى. إذا كان لديهم مشكلة في الكلى، يجب استبعاد أمراض القلب الكامنة.
. تعلم الإنعاش القلبي الرئوي:
الموت المفاجئ أمر شائع بعد سن الخمسين. لذا، يجب عليك تدريب شخص واحد على الأقل في العائلة على تعلم الإنعاش القلبي الرئوي. عندما يتم ذلك في الوقت المناسب، يمكن أن ينقذ شخصًا مصابًا بسكتة قلبية في غضون 10 دقائق. 
(اليوم السابع)
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