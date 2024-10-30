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صحة

فائدة صحية مهمّة جداً لعدم ترتيب السرير صباحاً!

Lebanon 24
30-10-2024 | 02:06
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كشف أحد الأطباء أنه لا ينبغي ترتيب السرير بمجرد الاستيقاظ من النوم، موضحا عواقب ذلك على الصحة.

ويؤكد مايرو فيغورا، الطبيب المقيم في لوس أنجلوس، أن المراتب والوسائد قد تتحول إلى "مخازن" لخلايا الجلد البشرية، ما يعزز من نمو عث الغبار.
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ويمكن لهذه الحشرات المجهرية، رغم أنها غير ضارة في العادة، أن تسبب الحساسية.

وبحسب فيغورا، فإن ترتيب السرير بشكل جيد يحبس الرطوبة، ما يوفر بيئة مثالية لزيادة عدد عث الغبار. وبالمقابل، فإن ترك السرير دون ترتيب يساعد على تجفيفه مع التهوية الجيدة.

وفي مقطع فيديو على "إنستغرام"، أشار فيغورا إلى أنه "يوجد أكثر من 10 ملايين عث غبار على مرتبة متوسطة. وإذا كانت لديك وسادة عمرها عامين، فإن 10% من وزنها يمكن أن يكون عث الغبار وبرازه".

وعلى الرغم من أن عث الغبار لا يعض ولا ينقل الأمراض، إلا أنه قد يسبب مشاكل صحية للبعض، مثل التهاب الأنف والسعال وجفاف العينين واضطرابات النوم. وقد يعتقد الكثيرون أنهم يعانون من نزلات برد مستمرة، بينما قد يكون عث الغبار هو السبب.

ويُنصح بغسل ملاءات السرير وأغطية الوسائد مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين، والأفضل مرة كل أسبوع.
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