هل تبحث عن فيتامين يساعد على النوم؟

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الأرق أو الاستيقاظ في وسط النوم من المشاكل المزعجة التي تواجه الكثير من الناس، لأسباب عديدة منها الشعور بالإرهاق أو في بعض الأحيان، تتعطل دورة النوم الطبيعية لجسمنا بسبب الاختيارات الغذائية السيئة وتناول الوجبات السريعة وقلة العناصر الغذائية الحيوية التي يحتاجها جسمنا للعمل بسلاسة، في هذا التقرير نتعرف على الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي للحصول على نوم أفضل وصحة جيدة، بحسب موقع resmedفيتامينات تساعدك على النوم بسرعة1. فيتامين ديتفق الخبراء على أن نقص فيتامين د يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بمشاكل النوم، حيث إن وجود أقل من 20 مل من هذا الفيتامين في الجسم أثناء النوم قد يعرضك لخطر الإصابة باضطراب النوم.ولضمان عدم حدوث ذلك، يجب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، مثل البيض والسلمون وعيش الغراب وسمك التونة، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فمن المستحسن الجلوس في ضوء الشمس لمدة 10 دقائق أو تناول مكملات فيتامين د.2. فيتامين بتعتبر فيتامينات ب المركبة ضرورية لجسم صحي.، ومن بين هذه الفيتامينات، تلعب بعض فيتامينات ب، بما في ذلك ب3 وب5 وب6 وب9 وب12، دورًا مهمًا في إدارة إطلاق هرمون التربتوفان، وهو ضروري لإنتاج هرمون الميلاتونين ويساعد هرمون الميلاتونين في تعزيز النوم حتى تتمكن من الاستيقاظ نشيطاً في الصباح.للتعويض عن نقص فيتامين ب في جسمك، تناول الفيتامينات المتعددة أو كبسولات فيتامين ب المركبة. وإلا، فإن اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الكثير من الحبوب الكاملة واللحوم والخضراوات والفواكه يمكن أن يزيد أيضًا من فيتامين ب ويساعد في علاج قلة النوم.3. الكالسيوم والمغنيسيومنظرًا لأن الكالسيوم والمغنيسيوم مسئولان عن تقلص العضلات واسترخائها، فإنهما يؤثران على النوم. يمكن أن يؤدي نقص هذه المعادن إلى انقطاع النوم، لذلك قد تستيقظ عدة مرات خلال الليل.كما أن الكالسيوم ضروري للنوم لأنه يعمل مع التربتوفان ويساعد في إنتاج الميلاتونين الذي يساعد على تحفيز النوم.يقترح الخبراء أن الأرق المزمن هو أحد الأعراض الأولية لنقص المغنيسيوم.إذا كنت تتساءل عن كيفية الحصول على نوم جيد، فيجب أن يكون لديك نظام غذائي غني بالخضراوات والبذور والمكسرات، بخلاف ذلك، يمكنك شراء مكملات الكالسيوم والمغنيسيوم من الصيدلية.4. الميلاتونينينتج الجسم هذا الهرمون بشكل طبيعي ليجعلك تشعر بالنعاس. إذا كنت تعاني من مشاكل في الحصول على قسط كافٍ من النوم، يمكنك تناول مكملات الميلاتونين. يمكن أن يعيد ضبط إيقاعك اليومي، لذلك تغفو بشكل أسرع.يقترح الخبراء أن يتناول الأشخاص المحرومون من النوم مكملات الميلاتونين لبضعة أسابيع ويلاحظون كيف تؤثر على أجسامهم.إلى جانب تناول المكملات، يمكنك أيضًا إعداد بيئة تشجع على النوم عن طريق إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية للراحة بسلام طوال الليل.5. الحديدأحد الأعراض الرئيسية لنقص الحديد هو التعب واضطراب النوم، يعد نقصه عامل خطر لمتلازمة تململ الساقين، والتي يمكن أن تؤدي إلى الأرق، يمكن أن تسبب مستويات الحديد المنخفضة أيضًا القلق، مما قد يجعل النوم أكثر صعوبة.إذا كنت تعاني من مشكلة النوم هذه، فيجب عليك تضمين المحار والدجاج ولحم البقر الخالي من الدهون والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والبطاطس المخبوزة والكاجو والخضروات الورقية الخضراء الداكنة في نظامك الغذائي.ولأن فيتامين سي يساعد جسمك على امتصاص الحديد، فيجب عليك أيضًا تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين سي في نظامك الغذائي.(اليوم السابع)