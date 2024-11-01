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صحة
أفضل 6 مشروبات لإنقاص الوزن
Lebanon 24
01-11-2024
|
03:00
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ما تأكله أو تشربه طوال اليوم يؤثر بشكل كبير على رحلة إنقاص الوزن، وبالتالي، من المهم أن تختار مشروبات منزلية الصنع يمكن أن تساعدك في تقليل الوزن، فى هذا التقرير نتعرف على مشروبات منزلية الصنع يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، بحسب موقع تايمز ناو.
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مشروبات منزلية الصنع يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن
الشاي الأخضر
يُعرف الشاي الأخضر بمستوياته العالية من الكاتيكين، وخاصة EGCG (إبيجالوكيتشين جالات) الذي يساعد في حرق الدهون عن طريق تعزيز التمثيل الغذائي.
كما يحتوي على الكافيين الذي يمكن أن يحسن مستويات الطاقة، وبالتالي يجعله مشروبًا مثاليًا لفقدان الوزن عند تناوله بانتظام.
ماء خل التفاح
يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي ثبت أنه يقلل من تراكم الدهون في الجسم. - خلط ملعقة كبيرة من خل التفاح مع الماء قبل الوجبات يساعد على تقليل الشهية وتحسين الهضم واستقرار مستويات السكر في الدم، وبالتالي المساعدة في إنقاص الوزن.
ماء الخيار والنعناع للتخلص من السموم
هذا المشروب المنعش منخفض السعرات الحرارية ويحافظ على ترطيب الجسم. يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء مما يساعد على طرد السموم، بينما يساعد النعناع في الهضم. يمكن أن يساعد شرب ماء الخيار والنعناع في إنقاص الوزن عن طريق الحفاظ على الشعور بالشبع والنشاط طوال اليوم.
الزنجبيل
يحتوي الزنجبيل على خصائص حرارية تزيد من درجة حرارة الجسم وتساعد على حرق الدهون. كما أنه يساعد في الهضم ويقلل من الجوع، وبالتالي يجعله مفيدًا لفقدان الوزن. شرب شاي الزنجبيل، وخاصة قبل الوجبات، يمكن أن يقلل من الانتفاخ ويعزز عملية التمثيل الغذائي.
القرفة
تساعد القرفة على تنظيم مستويات السكر في الدم، وبالتالي تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام ومنع تخزين الدهون. عند مزجه بالعسل والماء الدافئ، يساعد هذا المشروب على تحسين عملية الهضم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي. شربه على معدة فارغة يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.
الصبار
عصير الصبار مليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. يساعد في الهضم ويحسن قدرة الجسم على استقلاب الدهون. شرب عصير الصبار المخفف بالماء يمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم ويساعد في حرق الدهون.
(اليوم السابع)
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