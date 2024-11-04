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صحة

أطعمة تعزز المناعة في مواجهة فصل البرد

Lebanon 24
04-11-2024 | 05:10
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مع اقتراب فصل الشتاء، من الضروري الاستعداد ليس فقط بالملابس والبطانيات الدافئة، ولكن أيضًا بخطة نظام غذائي للبقاء بصحة جيدة ودافئًا، ويمكن أن تؤدي الأشهر الأكثر برودة إلى تفاقم حالات مثل التهاب المفاصل ومشاكل الجلد مثل الجفاف والأكزيما، ولا تهدف المناعة القوية في الشتاء فقط إلى منعنا من الإصابة بالأمراض ولكن أيضًا للحفاظ على صحة بشرتنا وشعرنا ومفاصلنا، حيث يخشى الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الشتاء لأنه مع انخفاض درجات الحرارة، تزداد آلام المفاصل لديهم، وبالمثل، تزداد حالات جفاف الجلد والأكزيما والصدفية سوءًا خلال فصل الشتاء، لذلك يوصي الخبراء بإدراج أطعمة خارقة محددة في نظامك الغذائي الشتوى، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".
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أطعمة تعزز مناعتك وتجنبك خطر العدوى في الشتاء:
 السمن
 تعتبر السمن دهون قابلة للهضم بدرجة عالية وتولد الحرارة وتحافظ على دفء الجسم، فالسمن A2 النقي أحد أسهل الدهون هضمًا وقادرة على توليد الحرارة والطاقة الفورية للحفاظ على دفء جسمك.

البطاطا الحلوة
 تناول البطاطا الحلوة كوجبة إفطار شهية، فالبطاطا الحلوة غنية بالألياف وفيتامين أ والبوتاسيوم، ويمكن أن يساعد تناولها بانتظام في علاج الإمساك وتعزيز المناعة وتقليل الالتهاب.

التمر
 التمر مفيد لمرضى التهاب المفاصل، فهو غني بالفيتامينات والمعادن والألياف، كما أنه مفيد بشكل خاص لمرضى التهاب المفاصل.

المكسرات
 إذا كنت بحاجة إلى تعزيز جهاز المناعة لديك، فتناول المكسرات، خاصة اللوز والجوز "عين الجمل"، حيث تعمل على خفض نسبة الكوليسترول وتقليل الالتهابات، وهي متعددة الاستخدامات ويمكن إدراجها في نظامك الغذائي بأشكال عديدة. (اليوم السابع)
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