23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
أطعمة تعزز المناعة في مواجهة فصل البرد
Lebanon 24
04-11-2024
|
05:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع اقتراب فصل الشتاء، من الضروري الاستعداد ليس فقط بالملابس والبطانيات الدافئة، ولكن أيضًا بخطة نظام غذائي للبقاء بصحة جيدة ودافئًا، ويمكن أن تؤدي الأشهر الأكثر برودة إلى تفاقم حالات مثل التهاب المفاصل ومشاكل الجلد مثل الجفاف والأكزيما، ولا تهدف المناعة القوية في الشتاء فقط إلى منعنا من الإصابة بالأمراض ولكن أيضًا للحفاظ على صحة بشرتنا وشعرنا ومفاصلنا، حيث يخشى الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الشتاء لأنه مع انخفاض درجات الحرارة، تزداد آلام المفاصل لديهم، وبالمثل، تزداد حالات جفاف الجلد والأكزيما والصدفية سوءًا خلال فصل الشتاء، لذلك يوصي الخبراء بإدراج أطعمة خارقة محددة في نظامك الغذائي الشتوى، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".
Advertisement
أطعمة تعزز مناعتك وتجنبك خطر العدوى في الشتاء:
السمن
تعتبر السمن دهون قابلة للهضم بدرجة عالية وتولد الحرارة وتحافظ على دفء الجسم، فالسمن A2 النقي أحد أسهل الدهون هضمًا وقادرة على توليد الحرارة والطاقة الفورية للحفاظ على دفء جسمك.
البطاطا الحلوة
تناول البطاطا الحلوة كوجبة إفطار شهية، فالبطاطا الحلوة غنية بالألياف وفيتامين أ والبوتاسيوم، ويمكن أن يساعد تناولها بانتظام في علاج الإمساك وتعزيز المناعة وتقليل الالتهاب.
التمر
التمر مفيد لمرضى التهاب المفاصل، فهو غني بالفيتامينات والمعادن والألياف، كما أنه مفيد بشكل خاص لمرضى التهاب المفاصل.
المكسرات
إذا كنت بحاجة إلى تعزيز جهاز المناعة لديك، فتناول المكسرات، خاصة اللوز والجوز "عين الجمل"، حيث تعمل على خفض نسبة الكوليسترول وتقليل الالتهابات، وهي متعددة الاستخدامات ويمكن إدراجها في نظامك الغذائي بأشكال عديدة. (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في لقاء مفاجئ.. ميريام فارس تعانق أنابيلا هلال وهكذا بدت إطلالة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
في لقاء مفاجئ.. ميريام فارس تعانق أنابيلا هلال وهكذا بدت إطلالة الأخيرة (فيديو)
09:38 | 2024-11-03
03/11/2024 09:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مهمة عن عملية "إنزال البترون".. ماذا قال الخبراء؟
Lebanon 24
تفاصيل مهمة عن عملية "إنزال البترون".. ماذا قال الخبراء؟
13:00 | 2024-11-03
03/11/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لبنان.. ساحة حرب أخرى ستفتحها إسرائيل وتقريرٌ يحدّدها!
Lebanon 24
بعد لبنان.. ساحة حرب أخرى ستفتحها إسرائيل وتقريرٌ يحدّدها!
15:00 | 2024-11-03
03/11/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف الإنترنت.. محطات مُدمّرة و"لبنان24" يكشف بالأرقام وضع القطاع
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف الإنترنت.. محطات مُدمّرة و"لبنان24" يكشف بالأرقام وضع القطاع
14:00 | 2024-11-03
03/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ مثير عن "أنفاق حزب الله".. منشأة "إستراتيجية"!
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ مثير عن "أنفاق حزب الله".. منشأة "إستراتيجية"!
14:00 | 2024-11-03
03/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
07:25 | 2024-11-04
شرب الماء قد يساعد في تخفيف الوزن
03:20 | 2024-11-04
علامات وأعراض صحية لا يجب تجاهلها.. ما هي؟
00:03 | 2024-11-04
أطعمة "سحرية" لمكافحة "اكتئاب المواسم"!
23:00 | 2024-11-03
لرفع مستويات "الفيتامين د" في أسبوع.. إليكم هذه الخطوات والأطعمة المفيدة
16:00 | 2024-11-03
لصحة القلب والجهاز المناعي.. اكتشف فوائد الكرز
14:00 | 2024-11-03
كيف يسهم التوت الأزرق في تحسين صحة القلب والذاكرة؟
فيديو
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
02:12 | 2024-11-01
04/11/2024 14:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
10:35 | 2024-10-30
04/11/2024 14:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
11:01 | 2024-10-28
04/11/2024 14:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24