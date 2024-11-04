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صحة

عسر الهضم.. إليكم الأسباب والطرق الطبيعية للتخفيف من أعراضه

Lebanon 24
04-11-2024 | 23:00
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عسر الهضم هو حالة هضمية شائعة تتميز بمجموعة من الأعراض مثل الشعور بالامتلاء والانتفاخ، وألم المعدة، والقيء.

ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية، إن السبب الرئيسي في عسر الهضم هو سوء التغذية، مثل تناول الأطعمة الدسمة والحارة.
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وأشار في تصريح له إلى أن هناك مشروبات طبيعية تساعد على التقليل من عسر الهضم.

وتشمل ما يلي:

مشرب الزنجبيل: يخفف ألم المعدة وتشنجات البطن لأنه يحتوي على مضادات الالتهابات.

النعناع: تعمل أوراق النعناع الطازجة على تهدئة البطن، وتخفيف التقلصات.

شاي البابونج: يعمل كمهدئ ويساعد على تقليل التوتر والقلق.

عصير البرتقال: يحتوي على فيتامين سي وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي بطانة المعدة.

اليانسون: يساعد مشروب اليانسون على تقليل التهابات المعدة والحد من التوتر.

القرفة بالحليب: لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي وعسر الهضم.

وقدم عدة نصائح تتمثل في ما يلي:

الابتعاد عن الأطعمة الدسمة.

عدم تناول الأطعمة الحارة.

الابتعاد عن الكحول.

الإقلاع عن التدخين. (مصراوي) 
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