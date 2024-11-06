طرق الوقاية من أمراض الجهاز العصبي وأهم النصائح

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الجهاز العصبي هو المتحكم فى سلامة جسمك وأعضائك، فدماغك تحتاج إلى الراحة لشحن طاقاتها مرة أخرى للقدرة على مزاولة مهامها اليومية لإعطاء جسمك الأوامر للحيوية والنشاط ومزاولة مهامك البدنية والعقلية.وفقا لتقرير نشر فى موقع ويب ميد الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن الجهاز العصبي قد يضطرب في بعض الأحيان نتيجة الإجهاد المزمن العقلي والبدني، قلة نومك مع السهر الطويل مع قلة فترات الراحة التي تستقطعها فضلا عن الإجهاد المزمن العقلي والبدني يؤثر بشكل كبير على سلامة جهازك العصبي وعلى قدرة أعصابك على العمل.تابع التقرير موضحا أن الدماغ مثل أي جزء من أجزاء الجسم يحتاج للراحة والتعافي، وهو ما يلقي عليك الكثير من المسئولية لكي تحافظ على سلامة جهازك العصبي من خلال مجموعة بسيطة ويومية من الاحتياطات والممارسات التي تعزز قوة أعصابك ومنها:-اهتم بإدخال الأسماك الدهنية في نظامك الغذائي مثل السلمون والتونة والرنجة والماكريل والسلمون بأنواعه المختلفة، هذه النوعيات من الأسماك تعزز من صحة الدماغ وسلامه الأعصاب.-مارس الحركة والرياضة بشكل منتظم فهذا الأمر أحد أهم الأمور التي تضمن لك سلامة الأعصاب وقوتها بشكل عام.-لابد من استقطاع وقت للترفيه وعدم الإجهاد الحاد في العمل والدراسة فعليك على الدوام أن تستقطع وقتا ممتعا تستطيع دماغك فيه الشعور بالراحة مثل الوقت الممتع الذي تقضيه مع عائلتك أو أصدقائك.-إذا كنت من المدخنين فعليك أن تقلع عن التدخين فورا فهو يؤكسد خلاياك ويجعل أعصابك وجهازك العصبي في مهب الخطر والاضطراب.-تحكم في مستويات ضغط الدم لديك إذا كنت تعاني من ارتفاع في ضغط الدم فعليك اللجوء للطبيب المختص والمتابعة معه على الدوام لضبط مستوياته.-عليك ممارسة اليقظة الذهنية من خلال ممارسة اليوجا والأنشطة الأخرى فممارسة اليقظة تعزز من صحة الدماغ بشكل ملحوظ.-مارس تمارين التأمل اليومية.-نم جيدا لابد من الحصول على دورة نوم جيد كي يستطيع جهازك العصبي الصمود. (اليوم السابع)