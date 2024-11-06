Advertisement

صحة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول "الفول الأخضر"؟

Lebanon 24
06-11-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1274493-638665173067075258.jpeg
Doc-P-1274493-638665173067075258.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يقول استشاري التغذية العلاجية حازم علي، إن الفول الأخضر هو إحدى الخضروات الموسمية التي تتميز بطعمها اللذيذ وفوائدها الصحية العديدة، فهو مصدر غني بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، مثل البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن
Advertisement

فوائد تناول الفول الأخضر

تعزيز صحة القلب
يحتوي الفول الأخضر على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين صحة الجهاز الهضمي
يحتوي الفول الأخضر على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، ومن ثم الوقاية من الإمساك.

تقوية جهاز المناعة
يحتوي الفول الأخضر على نسبة عالية من فيتامين سي، والذي يساعد على تقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان
يحتوي الفول الأخضر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف، ومن ثم تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

فقدان الوزن
يحتوي الفول الأخضر على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، كما أنه يعطي إحساسًا بالشبع لفترة طويلة، مما يساعد على فقدان الوزن.

فئات ممنوعة عن تناول الفول الأخضر

على الرغم من فوائد الفول الأخضر العديدة، إلا أنه هناك بعض الفئات التي يُمنع عليها تناوله، ومن هذه الفئات:

مرضى التفول

مرضى الحساسية

مرضى النقرس (مصراوي) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:11 | 2024-11-07
16:00 | 2024-11-06
14:00 | 2024-11-06
10:24 | 2024-11-06
10:02 | 2024-11-06
07:04 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24