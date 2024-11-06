ماذا يحدث لجسمك عند تناول "الفول الأخضر"؟

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يقول استشاري التغذية العلاجية حازم علي، إن الفول الأخضر هو إحدى الخضروات الموسمية التي تتميز بطعمها اللذيذ وفوائدها الصحية العديدة، فهو مصدر غني بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، مثل البروتين والألياف والفيتامينات والمعادنفوائد تناول الفول الأخضرتعزيز صحة القلبيحتوي الفول الأخضر على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.تحسين صحة الجهاز الهضمييحتوي الفول الأخضر على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، ومن ثم الوقاية من الإمساك.تقوية جهاز المناعةيحتوي الفول الأخضر على نسبة عالية من فيتامين سي، والذي يساعد على تقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض.تقليل خطر الإصابة بالسرطانيحتوي الفول الأخضر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف، ومن ثم تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.فقدان الوزنيحتوي الفول الأخضر على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، كما أنه يعطي إحساسًا بالشبع لفترة طويلة، مما يساعد على فقدان الوزن.فئات ممنوعة عن تناول الفول الأخضرعلى الرغم من فوائد الفول الأخضر العديدة، إلا أنه هناك بعض الفئات التي يُمنع عليها تناوله، ومن هذه الفئات:مرضى التفولمرضى الحساسيةمرضى النقرس (مصراوي)