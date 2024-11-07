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صحة

أنشطة بدنية تحسّن صحة كبار السن ضد "السكري"

Lebanon 24
07-11-2024 | 03:19
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يعد النشاط البدني أحد العوامل الأساسية في إدارة مرض السكري، خاصة لكبار السن إذ يساهم بتحسين حساسية الأنسولين، وضبط مستويات السكر في الدم، وتعزيز صحة القلب والعقل.

وأظهرت الدراسات أن التمارين يمكن أن تقلل من مخاطر مضاعفات مرض السكري مثل أمراض القلب والخرف.
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وبحسب NOCA، هذه أفضل الأنشطة الرياضية لـ المصابين بالسكري:  

المشي: نشاط بسيط وآمن يمكن ممارسته في أي مكان، ويساعد على تنشيط الدورة الدموية.

الرقص: سواء كان على الكرسي أو وقوفاً، يساعد على تنشيط الدماغ وتحسين الذاكرة.

ممارسة اليوغا: تعزيز القوة والتوازن مع تقليل التوتر، ويمكن تخصيصها للمستويات المختلفة.

تدريب الأثقال: يساعد في بناء العضلات والحفاظ على استقرار مستويات ويحسن التوازن والمرونة، ويقلل من خطر السقوط.

السباحة: نشاط منخفض التأثير على المفاصل ويعزز الاسترخاء.

وتوصي الجمعية الأميركية للسكري بممارسة 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة أسبوعياً، مقسمة إلى جلسات قصيرة للحفاظ على التوازن.

وقبل بدء أي تمرين، يجب استشارة الطبيب، والحفاظ على الترطيب الكافي، وفحص مستوى السكر في الدم قبل وبعد النشاط. كما يوصى بارتداء أحذية رياضية مناسبة والتحقق من صحة القدمين بعد التمرين.
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