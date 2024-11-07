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صحة

احذروا.. خطر صحي وراء استخدام بخاخات الأنف دون وصفة طبية!

Lebanon 24
07-11-2024 | 10:13
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حذر الدكتور سوج، طبيب الحوادث والطوارئ في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، من خطر الإدمان على بخاخات إزالة الاحتقان التي تستخدم دون وصفة طبية.
 
 
وقال إن المواد الفعالة في هذه البخاخات قد تجعل المستخدمين يعتمدون عليها بشكل مفرط إذا تم استخدامها لفترات طويلة.
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وأوضح الخبراء أن بخاخات الاحتقان تحتوي على مواد مثل "أوكسي ميتازولين" و"زيلوميتازولين" و"فينيليفرين" و"سودوإيفيدرين"، التي تعمل على تخفيف تورم الأوعية الدموية في الأنف، ما يساهم في تسهيل التنفس، لكن بعد زوال تأثير البخاخ، يعود الاحتقان بسرعة أكبر وأشد.
وفي مقطع فيديو نشره على حسابه في "تيك توك"، الذي يتابعه نحو 194 ألف شخص، أوضح سوج أن استخدام بخاخات الاحتقان لفترة طويلة يؤدي إلى تقليل الوقت بين الجرعات الموصى بها، حيث يصبح المستخدم مضطرا لإعادة استخدامها بشكل متكرر للحصول على التأثير نفسه.

وقال: "بعد أيام قليلة من الاستخدام، يشعر الشخص بالحاجة لاستخدام البخاخات بشكل متزايد، وقد يصل الأمر إلى استخدامه كل ساعة".

 
وبحسب سوج فهناك حالات لأشخاص "لا يستطيعون التنفس بدونها تماما"، وفي هذا الشأن قال: "التوقف المفاجئ عن استخدامها سيكون صعبا ومؤلما، وقد يؤدي إلى معاناة تمتد لشهور أو حتى عام كامل".

وقدم نصيحة حول كيفية التخلص التدريجي من البخاخات، حيث قال: "يمكنك التوقف عن استخدامها تدريجيا عن طريق إغلاق فتحة أنف واحدة في البداية، ثم إغلاق الفتحة الأخرى بعد أن تشفى الأولى"، مؤكدا أهمية استخدام أدوية بديلة مثل الستيرويدات الأنفية لتخفيف الالتهاب والمساعدة في تحسين عملية التنفس.

ويوصي سوج باتباع طرق طبيعية، مثل استنشاق البخار من وعاء ماء ساخن، بالإضافة إلى تناول العسل وشراب السعال كبدائل صحية لعلاج أعراض البرد. (روسيا اليوم)
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