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صحة
هذا النوع من الطعام هو "الأخطر" على مرضى السكري
Lebanon 24
09-11-2024
|
07:16
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حذرت الدكتورة نوريا ديانوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والمدير التنفيذي لمركز بحوث "التغذية الصحية"، من خطر "اللحوم الحمراء" على مرضى السكري، وذلك استناداً إلى دراسة حديثة أجراها باحثون أميركيون عام 2023.
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ووفقاً للنتائج، توصل الباحثون إلى وجود علاقة واضحة بين استهلاك اللحوم الحمراء وزيادة خطر الإصابة بداء السكري.
الدراسة التي شملت 216 ألف شخص على مدار 30 عاماً، أظهرت أن 22 ألف شخص تم تشخيصهم بالمرض كانوا يستهلكون كميات كبيرة من اللحوم الحمراء يومياً، مما رفع احتمالية إصابتهم بالسكري بنسبة 62% مقارنة بغيرهم. وبالمقابل، أظهرت النتائج أن استبدال وجبة واحدة من اللحوم الحمراء ببروتين نباتي مثل البقوليات أو المكسرات، يخفض خطر الإصابة بنسبة 30%.
وأشارت ديانوفا إلى أن الدهون المشبعة وحديد الهيم، والمواد الحافظة الموجودة في اللحوم، تساهم في الالتهابات والإجهاد التأكسدي، مما يؤدي إلى تراكم الدهون الحشوية، والسمنة، ومقاومة الأنسولين، وكلها عوامل تؤدي إلى تطور داء السكري. مؤكدة أن هذه النتائج تتماشى مع دراسات سابقة تناولت ارتباط اللحوم الحمراء بأمراض القلب والأوعية الدموية، وسرطان القولون والمستقيم.
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