Advertisement

صحة

أصيبوا ببكتيريا.. حالات تسمم بسبب وجبات "ماكدونالدز"!

Lebanon 24
13-11-2024 | 23:42
A-
A+
Doc-P-1278072-638671634952451177.jpg
Doc-P-1278072-638671634952451177.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بسبب بكتيريا (إي. كولاي)، أصيب ما لا يقل عن 104 أشخاص بالتسمم الغذائي وتم إدخال 34 منهم إلى المستشفى، وذلك نتيجة لتناول بصل موضوع على همبرغر من ماكدونالدز، وفقا لتصريحات مسؤولين صحيين فيدراليين، أمس الأربعاء.
Advertisement

وتم تسجيل الحالات في 14 ولاية أميركية، حسب تحديث من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. وتوفي شخص واحد في ولاية كولورادو، بينما تطورت لدى 4 أشخاص مضاعفات مرضية مهددة للحياة تتعلق بالكلى.

وتم تسجيل الحالات بين 12 أيلول و21 تشرين الأول، مع أكبر عدد من الحالات في كولورادو (30 حالة)، تليها ولاية مونتانا (19 حالة)، ونبراسكا (13 حالة)، ونيو مكسيكو (10 حالات)، إضافة إلى حالات في ولايات أخرى مثل ميزوري ويوتا ووايومنغ وكانساس وميشيغان وكارولينا الشمالية وأوريغون وواشنطن وويسكونسن.

وقال 7 من المصابين إنهم تناولوا طعام ماكدونالدز أثناء سفرهم. (سكاي نيوز)




صحة

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:29 | 2024-11-14
23:00 | 2024-11-13
16:00 | 2024-11-13
14:00 | 2024-11-13
07:30 | 2024-11-13
05:16 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24