أصيبوا ببكتيريا.. حالات تسمم بسبب وجبات "ماكدونالدز"!

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بسبب بكتيريا (إي. كولاي)، أصيب ما لا يقل عن 104 أشخاص بالتسمم الغذائي وتم إدخال 34 منهم إلى المستشفى، وذلك نتيجة لتناول بصل موضوع على همبرغر من ماكدونالدز، وفقا لتصريحات مسؤولين صحيين فيدراليين، أمس الأربعاء.وتم تسجيل الحالات في 14 ولاية أميركية، حسب تحديث من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. وتوفي شخص واحد في ولاية كولورادو، بينما تطورت لدى 4 أشخاص مضاعفات مرضية مهددة للحياة تتعلق بالكلى.وتم تسجيل الحالات بين 12 أيلول و21 تشرين الأول، مع أكبر عدد من الحالات في كولورادو (30 حالة)، تليها ولاية مونتانا (19 حالة)، ونبراسكا (13 حالة)، ونيو مكسيكو (10 حالات)، إضافة إلى حالات في ولايات أخرى مثل ميزوري ويوتا ووايومنغ وكانساس وميشيغان وكارولينا الشمالية وأوريغون وواشنطن وويسكونسن.وقال 7 من المصابين إنهم تناولوا طعام ماكدونالدز أثناء سفرهم. (سكاي نيوز)