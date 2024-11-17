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صحة
تحذير من الفيلر: تغيير الملامح الطبيعية وتحول الوجه إلى "كائن غريب"
Lebanon 24
17-11-2024
|
23:00
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حذرت خبيرة تجميل أميركية من أن حقن الفيلر في منطقة معينة من الوجه قد يتسبب في تشويه الملامح وجعل المرأة تبدو كـ"كائن غريب".
وأكدت أن الحقن التي تحتوي على جل طبي يحقن تحت الجلد، يمكن أن تكون فعالة في إزالة التجاعيد واستعادة حجم الوجه، لكن حقنها تحت عظام الخدين قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
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وأوضحت الطبيبة المعاونة في مجال التجميل، مولي بيلي، التي تعمل في ولاية ميزوري، أن عظام الخدين لا تفقد كثيرا من حجمها مع تقدم العمر، بخلاف "تفاحتي الخدين" اللتين تفقدان الحجم بشكل أكبر مع مرور الوقت.
وأشارت إلى أن حقن الفيلر في هذه المنطقة، والمعروفة طبيا بالقوس الوجني، يجعل الوجه "يبدو أوسع" و"أكثر ذكورية"، ما يؤدي إلى تغيير الملامح بشكل ملحوظ. (روسيا اليوم)
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