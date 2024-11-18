هل تريد نومًا مريحًا أثناء الليل؟ إليك هذه المعلومة الهامة

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بعض الناس لديهم القدرة على النوم بمجرد وضع رؤوسهم على الوسادة، أما بالنسبة للآخرين فالأمر أكثر تعقيدًا، إذا كنت تنتمي إلى الفئة الثانية، فاعلم أن المغنيسيوم معدن يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل، وإليك وجبتان خفيفتان غنيتان به، يمكنك تناولهما قبل الذهاب إلى السرير للحصول علي نوم جيد، وفقًا لموقع doctissimo.البعض يحاول الحد من الكافيين، والنوم في الظلام ووضع الهاتف جانبًا قبل ساعة على الأقل من الذهاب إلى السرير، ولكن دون جدوى، ولا يمكنهم النوم، ولمساعدتك، يمكنك اختيار وجبتين خفيفتين صغيرتين لتناولهما قبل النوم، سوف تجعل نومك أسهل .-المغنيسيوم، مفيد لتهدئة الجهاز العصبي والاسترخاءالمغنيسيوم هو معدن يساعد على تحسين نوعية النوم، و في الواقع، يلعب المغنيسيوم دورًا مهمًا في تهدئة الجهاز العصبي، ولكن أيضًا في تقليل القلق وتحقيق الاسترخاء، من الناحية العضلية على وجه الخصوص.وبالتالي فإن تخزين المغنيسيوم سيساعدك على تحسين راحتك وقضاء ليالٍ أكثر هدوءًا. ولهذا السبب، يوصي جوردان أنتوني بوجبتين خفيفتين لتناولهما قبل الذهاب إلى السرير.- الشيكولاتة الداكنةأول وجبة خفيفة يمكنك تناولها قبل النوم هي مربع من الشيكولاتة الداكنة، فهذا الطعام مغذي بشكل مدهش، وتمثل مصدرًا ممتازًا للعديد من المعادن الأساسية، بما في ذلك مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى المغنيسيوم، حيث ستكون قطعة من الشيكولاتة غنية جدًا بالنكهة، ويمكنك تناول هذه الحلوى الصغيرة للحصول على كمية إضافية من المغنيسيوم للنوم".- المكسرات والبذور لنوم أفضلوالوجبة الخفيفة الأخرى التي يوصي بها هي المكسرات والبذور، مثل اللوز أو بذور اليقطين، كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تعزز الاسترخاء والنوم بشكل أفضل، فإنها وجبة خفيفة ممتازة في أي وقت من اليوم، فهي غنية بالمعادن الأساسية وهي مزيج جيد جدًا من الألياف والبروتين والدهون ، كما إن محتواها من المغنيسيوم وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم يجعلها خيارًا ممتازًا قبل النوم. (اليوم السابع)