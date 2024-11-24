نصائح لعلاج السمنة

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زيادة الوزن من المشاكل الشائعة التى تصيب الكثيرين، لكن اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة فقط لن يساعدك في الوصول إلى هدفك في إنقاص الوزن، وهناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على فقدان الوزن وقد تكون عوامل جسدية ونفسية، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح للحفاظ على الوزن والوقاية من السمنة، بحسب موقع تايمز ناو.حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الكاملة، بما في ذلك الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية. تجنب الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية الفارغة. يمنحك النظام الغذائي المتوازن العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك مع منع زيادة الوزن غير الضرورية.حتى الأطعمة الصحية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم تناولها بكميات كبيرة. استخدم أطباقًا أصغر حجمًا، وقم بقياس أحجام الحصص وتجنب تناول الطعام مباشرة من العبوات للحفاظ على التحكم في الحصص. يمكن أن يساعد الانتباه إلى الحصص في تنظيم تناول السعرات الحرارية، وبالتالي منع الإفراط في تناول الطعام.ممارسة أنشطة بدنية منتظمة مثل السباحة أو تدريب القوة. استهدف 150 دقيقة على الأقل من التمارين متوسطة الشدة أسبوعيًا. لا يحرق النشاط البدني السعرات الحرارية فحسب، بل يعزز أيضًا عملية التمثيل الغذائي ويساعد في نمو العضلات.انتبه إلى ما تأكله وكيف تأكله. تجنب المشتتات مثل الهواتف أو التلفزيون أثناء الوجبات، وامضغ الطعام ببطء واستمع إلى إشارات الجوع والشبع في جسمك. يمنع تناول الطعام بوعي الإفراط في تناول الطعام ويساعدك على تطوير علاقة أكثر صحة مع الطعام.شرب كمية كافية من الماء مهم لإنقاص الوزن. غالبًا ما يخطئ جسمك في التمييز بين العطش والجوع مما يؤدي إلى تناول وجبات خفيفة غير ضرورية. استهدف 8-10 أكواب من الماء يوميًا للبقاء رطبًا وتحسين التمثيل الغذائي.شرب كوب من الماء قبل الوجبات يمكن أن يقلل أيضًا من تناول السعرات الحرارية.يلعب النوم دورًا مهمًا في الحفاظ على وزن صحي، حيث تؤثر قلة النوم على هرمونات تنظيم الجوع مثل الجريلين واللبتين، ويؤدي هذا إلى زيادة الشهية والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.استهدف 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة لأنه يدعم التمثيل الغذائي ويقلل من خطر زيادة الوزن.تجنب الأنظمة الغذائية الشديدة أو توقعات فقدان الوزن غير الواقعية.ركز على التغييرات المستدامة مثل اتخاذ خيارات غذائية أكثر صحة وزيادة النشاط البدني تدريجيًا. يساعد تحديد أهداف صغيرة وقابلة للتحقيق في الحفاظ على الدافع ويضمن النجاح على المدى الطويل في إنقاص الوزن.