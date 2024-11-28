فوائد للمشي تحت المطر

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مع تغير الطقس وهطول الأمطار وعلى الرغم من الخوف من العدوى ونزلات البرد إلا أن هناك فوائد للمشى تحت المطر، ووفقًا لخبراء الصحة حسب موقع " verywellhealth"، فإن المشي تحت المطر له فوائد عديدة غير متوقعة.لماذا المشي تحت المطر مفيد لصحتكجودة الهواء أفضل وأنظفأحدى الفوائد الرئيسية للمشي تحت المطر هي أن الهواء يصبح أنظف وأكثر نضارة للتنفس، يمكن للمطر أن يغسل الملوثات والمواد المسببة للحساسية الموجودة في الهواء، وخاصة في العديد من المدن الكبرىة.عندما تمطر، تمتص قطرات الماء التي تتساقط عبر الغلاف الجوي الجسيمات العالقة في الهواء، مثل جزيئات الغبار والملوثات، وعندما يحدث هذا، تستقر جزيئات الغبار في الغلاف الجوي مع قطرات المطر على الأرض، مما يسمح للهواء بأن يصبح أكثر نظافة بعد هطول الأمطار.يحتوي الهواء المتبقي بعد هطول الأمطار على عدد أقل من المواد المسببة للحساسية والغبار والجسيمات الأخرى، مما يؤثر بشكل إيجابي على صحة الجهاز التنفسي.من الصعب أن تتعرض لارتفاع درجة الحرارة أثناء ممارسة التمارين الرياضيةالطقس الممطر في البيئات الأكثر دفئًا يمكن أن يمنعك من ارتفاع درجة حرارة جسمك أثناء ممارسة الرياضة من خلال المساعدة في تنظيم درجة حرارة الجسم بشكل أكثر فعالية، عادةً، عندما تمارس الرياضة، يولد جسمك الحرارة، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارتك. يعمل التعرق على تبريدك.ومع ذلك، عندما تمطر، تعمل درجات الحرارة المنخفضة وقطرات المطر كمبردات طبيعية، مما يساعد على تبديد الحرارة من الجسم، المطر يمنع ارتفاع درجة الحرارة بشكل أساسي.قد تحرق المزيد من السعرات الحراريةالمشي في الطقس الممطر قد يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية، وذلك لأن الناس يميلون إلى المشي بشكل أسرع في المطر كحافز لعدم البلل، لذلك يعمل الجسم بشكل طبيعي بجهد أكبر ويحرق المزيد من السعرات الحرارية.وبالإضافة إلى ذلك، فإن درجات الحرارة المنخفضة المرتبطة بالمطر تتطلب من جسمك أن يعمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارته الأساسية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة إنفاق الطاقة والسعرات الحرارية لإبقائك دافئًان.عندما يكون الجو باردًا في الخارج، يعمل جسمك بشكل أساسي بجهد أكبر للحفاظ على دفئه، سيحرق الجسم عددًا أكبر من السعرات الحرارية مقارنة بوقت عدم هطول الأمطار.يساعد على تحسين مزاجكوفقا للخبراء فإن صوت المطر ورائحته يمكن أن يكون لهما تأثير مهدئ على العقل، مما قد يعزز الحالة المزاجية، ويعزز الاسترخاء، ويقلل مستويات التوتر، وهذا ما يسمى بتأثير المطر، والذي يحدث عندما تثير رائحة المطر الذكريات أو المشاعر، لذا المشى في المطر يمكن أن يكون له تأثير مهدئ أو خصائص معززة للمزاج. (اليوم السابع)