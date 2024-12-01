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صحة

هل النوم 7 ساعات كافٍ للحفاظ على الصحة؟

Lebanon 24
01-12-2024 | 07:11
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 يعتبر النوم ركيزة أساسية للصحة العامة، ولكن كم عدد الساعات التي يحتاجها الشخص يوميًا ليشعر بالراحة ويحافظ على صحته؟  

يوصي الخبراء بأن يتراوح نوم البالغين بين سبع إلى تسع ساعات يوميًا.
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وتشير الأكاديمية الأميركية لطب النوم إلى أن سبع ساعات تعد كافية لمعظم البالغين الأصحاء، لكنها قد لا تكفي لبعض الأشخاص، خاصة إذا كانت احتياجاتهم الفردية أو الصحية أعلى من المتوسط.  

ومدة النوم ليست العامل الوحيد الذي يحدد الراحة، فالجودة تلعب دورًا حاسمًا، والنوم المتقطع والشخير، والأرق يمكن أن تؤثر سلبًا على جودة النوم.

وبحسب موقع Today، فيما يلي مخاطر قلة النوم: 
- ضعف التركيز وزيادة الحوادث
- تقلبات المزاج وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب
- ارتفاع مخاطر الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب

ينصح الخبراء لتحسين جودة النوم بالالتزام بجدول نوم منتظم، وتهيئة غرفة نوم مريحة وهادئة.

كما يُوصى بالابتعاد عن الشاشات الإلكترونية قبل النوم بساعة، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتقليل استهلاك الكافيين، لضمان نوم عميق ومريح.

وفي حال استمرار مشكلات النوم، يُنصح باستشارة طبيب أو مختص في النوم للحصول على نصائح مخصصة.
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