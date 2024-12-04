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صحة
إكتشاف علمي مذهل.. تحفيز الدماغ يعيد القدرة على المشي!
Lebanon 24
04-12-2024
|
16:00
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أعلن باحثون، أن التحفيز العميق لمنطقة معينة من الدماغ أدى إلى تحسن استعادة الأطراف السفلية القدرة على الحركة لدى مريضين كانا يعانيان من إصابات شديدة في النخاع الشوكي.
وأدّى التحفيز العميق للدماغ في منطقة تحت المهاد الجانبي إلى "تعزيز القدرة على المشي على الفور" لدى فئران وجرذان واثنين من البشر، بحسب الدراسة المنشورة بمجلة "نيتشر ميديسين" Nature Medicine.
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واستخدم هذا النوع من التحفيز لعلاج مرض باركنسون (الشلل الرعاش) واضطرابات الحركة الأخرى واستهداف مناطق أخرى من الدماغ، لكن لم تتسن تجربته لعلاج إصابات العمود الفقري.
وفي كلا المريضين، ظل بمقدور الحبل الشوكي، رغم تعرضه لإصابات، إرسال بعض الإشارات من الدماغ وإليه.
وقالت جوسلين بلوخ التي قادت الدراسة من الكلية الاتحادية المتعددة التقنيات في لوزان، في بيان "بمجرد وضع القطب الكهربي وإجراء التحفيز، قالت المريضة الأولى على الفور ’أشعر بساقي’، وحين زدنا التحفيز، قالت ’أشعر بالحاجة إلى المشي!’"
وأضافت بلوخ "أكدت ردود الفعل هذه أننا استهدفنا المنطقة الصحيحة، على الرغم من أنها لم ترتبط قط بالتحكم في الساقين لدى البشر"، متابعةً "في هذه اللحظة، أدركت أننا نشهد اكتشافا مهما".
وكان المريض الآخر (54 عاما) يستخدم كرسيا متحركا منذ تعرضه لحادث تزلج في عام 2006.
وقال أنه بعد فترة وجيزة من العلاج، تمكن من المشي "بضع خطوات" و"الوصول إلى الأشياء في خزائن المطبخ".
وقال الباحثون إن المريضين أظهرا أيضا تحسنا طويل الأمد استمر حتى عند إيقاف التحفيز. (العربية)
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