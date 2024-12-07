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صحة
ثلاث أعشاب طبيعية تساعدكم على حرق الدهون.. ما هي؟
Lebanon 24
07-12-2024
|
16:00
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يؤثر ما تأكه بشكل كبير على مقدار الوزن الذي تخسروه أو تكتسبوه، لكنكم قد لا تعلمون أن العديد من الأعشاب والتوابل قد تساعد في رحلة فقدان الوزن.
قد تساعدكم الأعشاب والتوابل التالية على إنقاص الوزن عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديكم وتعزيز حرق الدهون وتقليل الجوع:
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أوّلاً، الكركم: يحتوي الكركم الذي قد يساعد الجسم على حرق الدهون عن طريق زيادة الحرارة، والتي بدورها يمكن أن تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، له مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى، بدءًا من المساعدة في مكافحة مرض الزهايمر وحتى التحكم في الهرمونات أثناء الحيض.
أضيفوا الكركم إلى الحساء أو اليخنة أو رشوه على الخضار المحمصة أو المكسرات.
ثانياً، القرفة: غنية بمضادات الأكسدة، ولها مجموعة من الفوائد الصحية، وتوازن نسبة السكر في الدم، مما يساعد على كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول يحتوي مركب يحاكي تأثيرات الأنسولين ، حيث يساعد في نقل السكر من مجرى الدم إلى الخلايا، قد يبطئ تحلل الكربوهيدرات عن طريق تقليل كمية بعض الإنزيمات الهاضمة.
ثالثاً، الحلبة: أفادت العديد من الدراسات أن الحلبة يمكن أن تساعد في السيطرة على الشهية وتقليل استهلاك الطعام، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.
يجب التحدث إلى الطبيب قبل تناول أي مكملات إذا كان لديكم أي مخاوف صحية أساسية، بما في ذلك الحمل والرضاعة، أو ان كنتم تتناولون أي أدوية.
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