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صحة

فوائد تناول القرفة في الشتاء

Lebanon 24
08-12-2024 | 08:16
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القرفة من أفضل المشروبات الشتوية الغنية بالفوائد الصحية منها تعزيز المناعة والدفء وغيرها، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد القرفة فى الشتاء، بحسب موقع انديا تي في.
فوائد القرفة فى الشتاء
معزز طبيعي للدفء
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تتمتع القرفة بخصائص تدفئة، مما يجعلها إضافة مثالية لوصفات الشتاء. يُعرف عن هذه التوابل أنها تحفز الدورة الدموية، ويمكن أن تساعد في مكافحة الطقس البارد من خلال تعزيز الدفء داخل الجسم. سواء تم رشها على دقيق الشوفان، أو إضافتها إلى المشروبات الساخنة، أو دمجها في المخبوزات، فإن الدفء الطبيعي للقرفة هو راحة مرحب بها خلال فصل الشتاء.

علاج اكتئاب الشتاء
قد تؤدي الأيام الأقصر والليالي الأطول في الشتاء أحيانًا إلى انخفاض في الحالة المزاجية، والمعروفة باسم اكتئاب الشتاء. وقد ارتبطت القرفة بمركباتها العطرية بتحسين الحالة المزاجية. ويمكن أن يضيف دمج القرفة في وجباتك لمسة رائعة إلى طعامك مع رفع معنوياتك.

إنقاص الوزن
قد تؤدي الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الدسمة في الشتاء أحيانًا إلى الإفراط في تناولها. وتأتي القرفة للإنقاذ من خلال المساعدة في إنقاص الوزن. تشير الدراسات إلى أن القرفة قد تساعد في التحكم في الشهية وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يجعلها توابل مفيدة لأولئك الذين يهدفون إلى الحفاظ على وزن صحي خلال فصل الشتاء.

تساعد على الهضم
غالبًا ما يجلب الشتاء معه وجبات دسمة وغنية قد تتحدى الجهاز الهضمي، القرفة، بفوائدها الهضمية، يمكن أن تساعد في تخفيف الانزعاج. فهي تساعد في تكسير الطعام، وتسهيل الهضم، وتقليل الانتفاخ، مما يجعلها من التوابل الممتازة التي يمكن تضمينها في الشتاء. (اليوم السابع)
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