13 طعامًا للحفاظ على صحة الكلى.. تعرف عليها

Advertisement

ووفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، يعاني 10% تقريبًا من سكان العالم من أحد أمراض الكلى المزمنة، والتي يمكن أن يسبب بعضها تراكم الفضلات والسوائل في الجسم.يرتبط خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن جزئيًا بالأطعمة التي يتناولها الشخص، والتي يمكن أن يؤدي الخاطئ منها إلى زيادة المخاطر، في حين أن ملء النظام الغذائي بالأطعمة الغنية بالمغذيات يمكن أن يحمي صحة الكلى. فيما يلي 13 من أنواع الطعام، التي يجب تناولها لحماية صحة الكلى:أوّلاً، الأسماك الدهنية: توفر الأسماك البروتين، وعند اختيار سمكة دهنية مثل التونة أو السلمون أو السلمون المرقط، فإن الجسم يحصل أيضًا على أحماض أوميغا-3 الدهنيةثانياً، الملفوف: تحتوي هذه الخضراوات كثيفة المغذيات على نسبة منخفضة من البوتاسيوم والصوديوم بينما تحتوي على الألياف والفيتامينات C وK والمزيد.ثالثاً، الفلفل الحلو: يحتوي الفلفل الحلو على الكثير من العناصر الغذائية الجيدة مع مستويات منخفضة من البوتاسيوم. يمد الجسم بالفيتامينات B6وB9 وC وK، بالإضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة.رابعاً، التوت البري: يساعد على الوقاية من التهابات المسالك البولية، التي تبقى عادة في المثانة، ويمكن أن تنتقل إلى الكليتين، مما يجعل مشاكل الكلى أسوأ. ولحسن الحظ، فإن تناول التوت البري بانتظام يمكن أن يساعد على تجنب هذا الوضع غير المرغوب فيه.كما يحتوي التوت البري على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهابات، ويمكن أن تعزز صحة القلب والجهاز الهضمي.خامساً، التوت: يساعد تناول التوت الأزرق، الذي يتميز بمستويات عالية من مضادات الأكسدة وكميات كبيرة من فيتامين C والألياف، في تقليل الالتهاب ودعم صحة العظام، مما يؤدي إلى عكس بعض المشكلات التي يمكن أن تصاحب مرض الكلى المزمن.سادساً، الخضراوات الورقية الداكنة: إن هناك الكثير من الأسباب للتحول إلى الخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ أو الكرنب، لأنها توفر الكثير من العناصر الغذائية التي يمكنها المساعدة في الحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية، بالإضافة إلى فوائد تعزيز المناعة.سابعاً، زيت الزيتون: غني بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الصحية، يمكن لزيت الزيتون أن يعزز الصحة العامة. كشفت دراسة من جامعة هارفارد أن زيت الزيتون يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والخرف وبعض أنواع السرطان.ثامناً، الثوم: من الأطعمة الأخرى الغنية بمضادات الأكسدة والمضادة للالتهابات، يحتوي الثوم أيضًا على مركب محدد يسمى الأليسين. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن، فإن مركب الأليسين يعمل بنفس الفعالية للمساعدة في حماية الصحة كدواء وصفة طبية.أخيراً، البصل لأنّه يمنح طريقة أخرى ممتازة وخالية من الملح لإضافة النكهة. يوفر البصل أيضًا عناصر غذائية مهمة مثل الفيتامينات B6 وC والمنغنيز والنحاس. ويحتوي البصل على كيرسيتين، وهي مادة كيميائية يمكن أن تساعد الجسم على مكافحة السرطان، ومركبات الكبريت العضوية التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب. (العربية)