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وجد فريق بحثي من جامعة فودان في الصين طريقة علمية مبتكرة، باستخدام الذكاء الاصطناعي، لقياس العمر الحقيقي للدماغ.وتبيّن للباحثين أن وفرة 13 بروتيناً في الدم هي مؤشر قوي على مدى سرعة شيخوخة الدماغ.وبحسب "نيو ساينتست"، قام الباحث وي شي ليو من جامعة فودان وزملاؤه بتحليل بيانات مسح الدماغ بالرنين المغناطيسي لما يقرب من 11 ألف شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني، والذين تراوحت أعمارهم من 50 إلى 80 عاماً وقت التصوير.وباستخدام بيانات من 70% من المشاركين، قام فريق ليو بتدريب نموذج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بعمر المشاركين بناءً على سمات صور الدماغ، مثل حجم مناطق الدماغ المختلفة وكيف ترتبط الأجزاء المميزة ببعضها البعض.وعندما تم تطبيق النموذج على الـ 30% الآخرين من المشاركين، كانت تنبؤاته دقيقة في غضون 2.7 سنة من أعمارهم الفعلية.بعد ذلك، استخدم الباحثون النموذج للتنبؤ بعمر مجموعة منفصلة تضم ما يقرب من 4700 شخص، متوسط أعمارهم 63 عاماً، والذين تم تصوير أدمغتهم أيضًا لصالح البنك الحيوي البريطاني.وحسب فريق البحث الفرق بين الأعمار الفعلية لهؤلاء المشاركين والأعمار التي تنبأ بها الذكاء الاصطناعي، والتي تسمى فجوة عمر الدماغ.وقال ليو: "كلما كان العمر المتوقع للذكاء الاصطناعي أعلى بالنسبة لأعمارهم الفعلية، كلما كان دماغهم يشيخ بشكل أسرع".كما قدمت هذه المجموعة عينات دم في نفس الوقت تقريباً الذي تم فيه تصوير أدمغتهم.ومن هذا الفحص، حدد الفريق 8 بروتينات بدا أنها تزداد بقوة، و5 أصبحت أقل وفرة، مع فجوة عمر دماغية أكبر.وفي تحليل للبيانات من دراسات سابقة، أكد الباحثون أن البروتينات تنتجها خلايا المخ وأن مستوياتها قد تؤثر على خطر الخرف والسكتة الدماغية.وتشير اختبارات الدم لهذه البروتينات إلى مدى سرعة شيخوخة دماغ شخص ما.