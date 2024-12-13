19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
1
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كيف تؤثر وجبة الفطور على صحة كبار السن؟
Lebanon 24
13-12-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة حديثة، قادها معهد أبحاث مستشفى ديل مار الطبي في برشلونة، أن وجبة الفطور يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحة كبار السن.
وأكد الباحثون أن الأمر لا يتعلق فقط بتناول الفطور، بل بجودة هذه الوجبة.
Advertisement
وحلل الباحثون بيانات من 383 شخصا تتراوح أعمارهم بين 55 و75 عاما، يعانون من حالات صحية مرتبطة بالقلب والأوعية الدموية. وتوصلوا إلى أن تناول 20 إلى 30% من إجمالي الطاقة اليومية في وجبة الفطور يمكن أن يقلل من "السمنة" لدى كبار السن، ويحد من تراكم الدهون الثلاثية في الجسم، وهي أحد العوامل التي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أن المشاركين الذين تناولوا فطورا على الطريقة المتوسطية، التي تشمل البروتينات عالية الجودة والدهون الصحية والألياف والمعادن، شهدوا تحسنا في مستوى الكوليسترول الجيد، الذي يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. كما أظهرت الدراسة تقليصا بنسبة 1.5% في محيط الخصر لدى هؤلاء المشاركين.
كما أن تعزيز عادات الفطور الصحية قد يساهم في الشيخوخة الصحية من خلال تقليل خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي والأمراض المزمنة المرتبطة بها، ما يحسن نوعية الحياة بشكل عام.(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر جديد عن بشار الأسد... هذا ما قام به قبل ساعات من رحيله
Lebanon 24
خبر جديد عن بشار الأسد... هذا ما قام به قبل ساعات من رحيله
07:11 | 2024-12-13
13/12/2024 07:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عيب هيك ما يعبرها".. زوج الفنانة الشهيرة يتجاهلها بحفل الزفاف والأخيرة تبكي (فيديو)
Lebanon 24
"عيب هيك ما يعبرها".. زوج الفنانة الشهيرة يتجاهلها بحفل الزفاف والأخيرة تبكي (فيديو)
06:07 | 2024-12-13
13/12/2024 06:07:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من دريد لحام للسوريين بعد سقوط الأسد.. ماذا قال فيها (فيديو)
Lebanon 24
رسالة من دريد لحام للسوريين بعد سقوط الأسد.. ماذا قال فيها (فيديو)
08:31 | 2024-12-13
13/12/2024 08:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده "حزب الله" بعد سقوط الأسد.. صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هذا ما سيشهده "حزب الله" بعد سقوط الأسد.. صحيفة إسرائيلية تعلن
15:00 | 2024-12-13
13/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مبنى الـ MTV.. ومعاودة بثّ البرامج تدريجيا
Lebanon 24
السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مبنى الـ MTV.. ومعاودة بثّ البرامج تدريجيا
04:00 | 2024-12-14
14/12/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2024-12-14
برودة القدمين قد تكون علامة على "القاتل الصامت".. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
04:00 | 2024-12-14
لخسارة 2 كيلوغرام في الشهر.. اليكم بعض النصائح من خبيرة تغذية
03:00 | 2024-12-14
لإقلاع الشباب عن التدخين الإلكتروني.. اليكم هذا الحل
02:00 | 2024-12-14
دراسة تُحذر من تأثير الوجبات السريعة على الأطفال
00:51 | 2024-12-14
علماء يحولون بكتيريا الجلد إلى لقاح موضعي
16:00 | 2024-12-13
النظام الغذائي الصحي يقلل من شدة الألم المزمن.. دراسة حديثة تكشف
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
14/12/2024 12:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
14/12/2024 12:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
14/12/2024 12:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24