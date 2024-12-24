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صحة

دراسة حديثة تكشف: القهوة والشاي يقللان من خطر الإصابة بسرطان الرأس والعنق

Lebanon 24
24-12-2024 | 00:43
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لا يقتصر تأثير القهوة والشاي على تحسين المزاج فحسب، بل يمكن أن يسهما أيضاً في تقليل خطر الإصابة بسرطانات الرأس والعنق، وفقاً لدراسة عالمية رائدة استندت إلى بيانات أكثر من 25.000 شخص.

وبحسب الدراسة، يقلل تناول أكثر من 4 أكواب من القهوة يومياً خطر الإصابة بسرطانات الرأس والعنق بنسبة 17%.
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وكشف تحليل حديث شمل بيانات لأكثر من 14 دراسة أن استهلاك القهوة والشاي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطانات الرأس والعنق، بما في ذلك سرطانات الفم والحلق.

ونُشرت هذه النتائج في مجلة CANCER، وهي مجلة علمية تصدر عن الجمعية الأميركية للسرطان، واستند الباحثون إلى بيانات 9.548 مريضاً بسرطان الرأس والعنق و15.783 شخصاً سليماً.

ووجدوا أن الأفراد الذين يشربون أكثر من 4 أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين يومياً، كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الرأس والعنق بنسبة 17%، وسرطان الفم بنسبة 30%، وسرطان الحلق بنسبة 22%.

كما ارتبط شرب 3-4 أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البلعوم السفلي بنسبة 41%. أما القهوة منزوعة الكافيين، فقد ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الفم بنسبة 25%.

أظهر شرب الشاي انخفاضاً بنسبة 29% في خطر الإصابة بسرطان البلعوم السفلي.

وأظهرت القهوة المحتوية على الكافيين تأثيراً كبيراً في تقليل خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الفم والحلق، بحسب موقع "ساينس تك دايلي".

كما أظهرت القهوة منزوعة الكافيين والشاي فوائد مثيرة وإن كانت معقدة، إذ تشير هذه النتائج إلى أن العادات اليومية قد تؤثر على صحة الإنسان، مع الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم التفاصيل الدقيقة.

وعلى الرغم من وجود دراسات سابقة تناولت تأثير استهلاك القهوة أو الشاي على هذا النوع من السرطان، إلا أن النتائج كانت متباينة.

قالت الدكتورة يوان تشين آمي لي، من معهد Huntsman للسرطان وجامعة يوتا: "بينما تناولت أبحاث سابقة فوائد القهوة والشاي في تقليل مخاطر السرطان، فإن هذه الدراسة سلطت الضوء على تأثيراتهما المتنوعة على أنواع محددة من سرطان الرأس والعنق، بما في ذلك التأثير الإيجابي للقهوة منزوعة الكافيين".

وأكدت لي على الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم تعقيدات هذه العادات وتأثيرها على الوقاية من السرطان.
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