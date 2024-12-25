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صحة

أمراض تصيب العين في الشتاء وطرق الوقاية

Lebanon 24
25-12-2024 | 05:30
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حساسية العين مشكلة شائعة عند تغير المواسم ودخول فصل الشتاء، خاصة لمن يعاني من الحساسية الموسمية بشكل عام، قد يعاني من بعض الأعراض مثل العطس وسيلان الأنف والاحتقان في الأنف واحمرار في العينين، والحكه والدموع وتورم وانتفاخات في الجفون.
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وفقا لتقرير نشر في موقعallaboutvision  فإن حساسية العين لها الكثير من الأعراض الظاهرة كالسالفة الذكر فضلا عن العين الوردية،  والتهابات الملتحمة وأعراض أخرى تتمثل في الحكة المستمر ة والدامعة.
تابع التقرير موضحا أن هناك أسبابا و عوامل تساعد على تهيج حساسية العين:
عند تعرض العين لهذه العوامل الضارة تنتج ردود فعل تحسسية خاصة تجاه حبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات والعفن وكل الأطعمة المهيجة للحساسية وغيرها من الأسباب.
هناك أسباب تتلخص أيضا في بعض الأدوية والقطرات التي نضعها في العين فتسبب هذا التحسس أيضا لدى البعض. 
بعض الأسباب تتعلق أيضا بجفاف العين الذي يصيب الكثيرين وهي حالة شائعة أيضا
بعض الأسباب تتعلق بردود الفعل التحسسية تجاه لساعات الحشرات ولدغات النحل وغيرها.

طرق بسيطة للتخلص من حساسية العين يوضحها التقرير:
تتلخص في تجنب المواد المسببة للحساسية مثل ارتداء النظارات الشمسية لحماية العين من الأتربة والغبار والهواء المحمل بذرات الغبار.
يمكن أيضا الاستعانه باستخدام قطرات العين الصحية وفقا لوصفة طبية وليس بشكل عشوائي حتى لا تزيد الحساسية والحكة والإحمرار، تلك القطرات غالبا ما تكون مرطبة للعين ومخلصة من هذه الأعراض
إذا كانت الحالة متكررة لديك عليك برؤية الطبيب المختص
الأدوية المضادة للالتهابات تفيد في هذا الصدد وفقا لرؤية الطبيب المختص، خاصة لمن يعانون من أعراض ظاهرة مثل التورم والالتهاب 
تجنب إستخدام العدسات اللاصقه في تلك الحال لأنها سوف تزيد من الأعراض التحسسية والإحمرار.
اهتم بتنظيف وجهك جيدا وبما فيهم العينين على الدوام.
ابتعد عن مستحضرات التجميل التي يمكن أن تسبب المزيد من الحساسية في العينين واستخدمي منتجات جيدة مناسبة لحالة عيناك. (اليوم السابع)
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