هل تريد تغيير حياتك للأفضل في عام 2025؟ اليكم هذه العادات

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هناك العديد من العادات الصحية التى يمكنك إدراجها فى العام الجديد 2025، فيمكنك حماية نفسك من الأمراض النفسية وأيضا الجسدية من خلال بعض الحيل التى قدمها التقرير المنشور عبر موقع indianexpress.ويمكن أن يخلق دمج هذه العادات فى الروتين الصباحى بداية منظمة وإيجابية ليومك، مما يعزز الإنتاجية والصحة العامة.وقدم التقرير أبرز 10 عادات صباحية عليك القيام بها في العام الجديد 2025 للحماية من الأمراض، ومنها..- استيقظ في الوقت الأمثل لكإن الانسجام مع إيقاعاتك اليومية الطبيعية يضمن لك الشعور بالراحة واليقظة، مما يعزز التركيز والكفاءة.- اشرب الماء فورًايساعد شرب الماء عند الاستيقاظ على ترطيب جسمك وتنشيط عملية التمثيل الغذائي لديك، ويحمك من الجفاف بالجسم.- ممارسة النشاط البدنىتعمل التمارين الصباحية على تعزيز الدورة الدموية، وتحسين الحالة المزاجية، ومستويات الطاقة، مما يجهزك لتحديات اليوم، ويقلل فرص إصابتك بالأمراض وخاصة المزمنة، ويقلل فرص الإصابة بزيادة الوزن.- ممارسة اليقظة أو التأملبضع دقائق من التأمل تقلل من التوتر وتحسن الوضوح العقلى.- خطط ليومكإن تحديد الأهداف وإعطاء الأولوية للمهام يوفر الاتجاه ويحسن إدارة الوقت.- تناول وجبة إفطار مغذيةتوفر الوجبة المتوازنة الطاقة الأساسية وتحسن التركيز، وتحميك من مرض السكر وارتفاع ضغط الدم.- الحد من وقت الشاشة المبكرتجنب التعرض المباشر للشاشات يمنع التحميل الزائد للمعلومات والتوتر، وأيضا تعرض صحة للخطر مثل الجفاف.- ممارسة الامتنانإن التفكير فى الأشياء التى تشعر بالامتنان لها يعزز النظرة الإيجابية ويقلل من التوتر.- ابدأ بالمهمة الأكثر أهمية أولاًإن معالجة مهمتك الأكثر أهمية فى وقت مبكر يساعدك على الاستفادة من ذروة طاقتك وتركيزك. (اليوم السابع)