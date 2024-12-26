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صحة

تضر بالصحة بشكل كبير.. اكتشفوا مخاطر استخدام العطور الرديئة

Lebanon 24
26-12-2024 | 13:24
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كشفت أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل الدكتورة ناتاليا جوفتان،أنه مع تطور إنتاج العطور عالية الجودة، ظهرت عطور مزيفة ذات روائح مماثلة، قد تحتوي على مكونات تشكل خطراً على الصحة.

وتقول: "يمكن أن نجد في كثير من الأحيان الميثانول بين مكونات العطور الذي يؤدي إلى التعب وتهيج العينين والجهاز التنفسي العلوي وفقدان التنسيق العضلي".
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وأوضحت أنه،"يمكن أن تتحول المكونات الموجودة في العطور المقلدة إلى مادة الفورمالديهايد، وهي مادة ضارة يمكن أن تؤدي إلى سرطان الكبد، وتسبب أيضا الغثيان والدوخة والصداع النصفي".

أضافت: "جميع المواد المعطرة هي بالفعل مسببة للحساسية ويمكن أن تسبب ضررا كبيرا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي. كما أن الأصباغ والمواد الحافظة يمكن أن تسبب الحساسية". (روسيا اليوم) 
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