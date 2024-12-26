تضر بالصحة بشكل كبير.. اكتشفوا مخاطر استخدام العطور الرديئة

Advertisement

وتقول: "يمكن أن نجد في كثير من الأحيان الميثانول بين مكونات العطور الذي يؤدي إلى التعب وتهيج العينين والجهاز التنفسي العلوي وفقدان التنسيق العضلي".وأوضحت أنه،"يمكن أن تتحول المكونات الموجودة في العطور المقلدة إلى مادة الفورمالديهايد، وهي مادة ضارة يمكن أن تؤدي إلى سرطان الكبد، وتسبب أيضا الغثيان والدوخة والصداع النصفي".أضافت: "جميع المواد المعطرة هي بالفعل مسببة للحساسية ويمكن أن تسبب ضررا كبيرا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي. كما أن الأصباغ والمواد الحافظة يمكن أن تسبب الحساسية". (روسيا اليوم)