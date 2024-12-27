تحذير.. تغييرات في أظافرك قد تشير إلى خطر صحي

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تتعدد التغيرات التي قد تحدث في الأظافر نتيجة لتراكم الكوليسترول، ومن خلال ملاحظة هذه التغيرات، يمكنك اتخاذ خطوات مبكرة لمعالجة المشكلة قبل أن تتفاقم.أولاً، تغير لون الأظافر إلى الأصفر: قد يحدث هذ التغير نتيجة لتراكم الكوليسترول تحت الجلد، ما يؤدي إلى ظهور بقع صفراء صغيرة تعرف بـ "زانثوماس".=ثانياً، فقدان اللون الوردي للأظافر: عادة ما يكون اللون الوردي للأظافر نتيجة لتدفق الدم السليم من خلال الأوعية الدموية في اليدين. ولكن في حالة ارتفاع الكوليسترول، قد يتسبب انسداد الأوعية الدموية في تقليل تدفق الدم إلى الأظافر، ما يؤدي إلى شحوب الأظافر وفقدان اللون الوردي الطبيعي.ثالثاً، تغير سماكة الأظافر: يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى تغييرات في سماكة الأظافر، فقد تصبح أكثر سمكا من المعتاد أو تصبح هشة وسهلة الكسر. وإذا لاحظت هذه التغيرات في أظافرك، فقد يكون ذلك بسبب تأثير الكوليسترول على الدورة الدموية والصحة العامة للأظافر.رابعاً: ظهور خطوط داكنة تحت الأظافر: في بعض الحالات النادرة، قد تتسبب مستويات الكوليسترول المرتفعة في ظهور خطوط داكنة تحت الأظافر، المعروفة بـ"نزيف الشظايا". وهذه الخطوط هي بقع صغيرة من الدم قد تظهر تحت أظافر اليدين أو القدمين، ويمكن أن تكون نتيجة لتأثر الأوعية الدموية بسبب تراكم الكوليسترول. (روسيا اليوم)