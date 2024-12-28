تأثير سحري للتفاح والموز على الصحة.. اليكم ما قاله الخبراء

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يقول المثل الإنكليزي إن "تفاحة يومياً تبقي الطبيب بعيداً"، لكن العلماء اكتشفوا معادلة جديدة لاستهلاك الفاكهة والصحة العامة.وخلال عقد من الزمن تتبع باحثون من مستشفى يانغتسي في جينتشو بالصين 2184 رجلاً وامرأة في منتصف العمر، يعانون من ارتفاع ضغط الدم.وتبين أن الذين تناولوا من 3 إلى 4 تفاحات في الأسبوع كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 39% ممن امتنعوا عن تناولها، أو تناولوا أقل من تفاحة واحدة في الشهر.وبحسب "نيويورك بوست"، وجد الباحثون أن تناول حبة من الموز (الفاكهة النشوية) من 3 إلى 6 مرات في الأسبوع يقلل من خطر الوفاة المبكرة، بنسبة تقل قليلاً عن 30%.وبالنسبة لسلطة الفواكه وإطالة العمر، وجد الفريق أن تناول كل من الفاكهتين من 3 إلى 6 مرات في الأسبوع يقلل من خطر الوفاة إلى النصف تقريباً.وأشار الباحثون إلى أن التفاح مصدر رائع للألياف، حيث تحتوي التفاحة متوسطة الحجم على حوالي 4.4 غرام من الألياف.كما يحتوي التفاح على كمية رائعة من المواد الكيميائية النباتية، وهي مركبات نباتية تساعد في منع الأمراض المزمنة.ويحتوي التفاح على البكتين، الذي يغذي البكتريا الصديقة في الأمعاء.وغالباً ما يحتوي التفاح ذو القشرة الحمراء أو الأرجوانية الداكنة، على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بالقشرة ذات اللون الفاتح.ووجدت دراسة سابقة أن النساء اللاتي تناولن تفاحة واحدة أو أكثر يومياً كان لديهن خطر أقل بنسبة 28% للإصابة بالسكري من النوع 2، مقارنة بمن لم يتناولن أياً منها.من ناحية أخرى، تحتوي حبة الموز على 12% من القيمة اليومية لفيتامين سي، و7% من القيمة اليومية للريبوفلافين، و10% من القيمة اليومية للبوتاسيوم، و8% من القيمة اليومية للمغنيسيوم.والموز مصدر ممتاز للبوتاسيوم، الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.وهو أيضاً مصدر للدوبامين والكيتشين، اللذين يمكن أن يمنعا هجوم الإجهاد التأكسدي الذي يسبب الشيخوخة