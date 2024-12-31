ثالوث يهدد الدماغ.. قلة النوم وضغط الدم وضعف الإدراك

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قالت دراسة جديدة إن مدة النوم الأقصر قد تتفاعل مع ارتفاع ضغط الدم لزيادة خطر ضعف الوظيفة الإدراكية وشيخوخة الدماغ.وأشارت الأبحاث إلى أن النوم لمدة تقل عن 6 ساعات يرتبط بزيادة خطر الإصابة بضعف الإدراك وارتفاع ضغط الدم.ووفق "مديكال نيوز توداي"، وجد الباحثون أن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وينامون أيضاً لمدة أقصر كانوا أكثر عرضة لإظهار ضعف الوظيفة الإدراكية وزيادة مستويات علامات شيخوخة الدماغ والإصابة.الضغط لاعب رئيسيبينما لم يظهر الأفراد الذين ينامون لمدة أقصر ولديهم ضغط دم طبيعي هذه العيوب في الوظيفة الإدراكية أو زيادة مستويات علامات إصابة الدماغ، كما أوضح فريق البحث من جامعة موناش الأسترالية.وقال ماثيو بيس الباحث الرئيسي: "تؤكد النتائج على أهمية الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية وإعطاء الأولوية للنوم الكافي للحفاظ على صحة الدماغ في سن الشيخوخة".ودعا الأطباء إلى مراقبة وإدارة مستويات ضغط الدم بشكل مناسب، وحث مرضى الضغط على الحصول على قسط كاف من النوم.وتظهر الدراسات أن ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر يرتبط بشكل مستقل بضعف الإدراك والخرف في وقت لاحق من الحياة.وقد يسبب ارتفاع ضغط الدم مرض الأوعية الدموية الصغيرة في الدماغ، والذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والتدهور المعرفي.ومرض الأوعية الدموية الصغيرة في الدماغ حالة غير متجانسة تنطوي على تلف الأوعية الدموية الصغيرة في المخ، ما يؤدي إلى تلف أنسجة المخ وضمور هياكل الدماغ.