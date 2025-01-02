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صحة

في الشتاء.. هذه الخضروات تقوي مناعتك

Lebanon 24
02-01-2025 | 09:30
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غالبًا ما ينصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول الفواكه والخضراوات الموسمية، وخاصة في أشهر الشتاء الباردة، عندما تتأثر المناعة، هناك بعض الخضراوات التي يجب أن تصبح بالتأكيد جزءًا من نظامك الغذائي خلال هذا الوقت من العام، إذا كنت تريد البقاء خاليًا من الأمراض.
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فيما يلي 4 أمثلة على الخضراوات التي يجب أن تجد مكانًا في مطبخك، تقدم كل من هذه الخضراوات فوائد صحية فريدة من نوعها يمكن أن تساعد في دعم الصحة العامة والرفاهية خلال فصل الشتاء.

السبانخ
هذه الخضار الورقية الخضراء غنية بالحديد، وتساعد على تعزيز جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات الشائعة خلال فصل الشتاء، كما يساعد محتوى السبانخ العالي من مضادات الأكسدة على الحماية من تلف الخلايا وتقليل الالتهابات.

القرع 
يساعد القرع الغني بفيتامين أ والألياف في دعم الهضم الصحي ووظيفة المناعة، كما يساعد محتواه العالي من مضادات الأكسدة في الحماية من تلف الخلايا وتقليل الالتهابات، مما يجعله إضافة رائعة لشوربات ويخنات الشتاء.

الجزر
الجزر غني بفيتامين أ ويمكن أن يساعد في دعم صحة البصر ووظيفة المناعة وصحة الجلد. كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في الحماية من نزلات البرد والإنفلونزا، مما يجعله إضافة رائعة لوجبات الشتاء.


البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة غنية بفيتامين أ والألياف، وهي تساعد الجسم على دعم الهضم الصحي ووظيفة المناعة، كما تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على الحماية من تلف الخلايا وتقليل الالتهابات. (اليوم السابع)
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