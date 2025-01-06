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صحة

لهذا السبب يدخل بعض النساء سنّ اليأس قبل غيرهنّ

Lebanon 24
06-01-2025 | 09:10
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تعد مرحلة انقطاع الطمث من الفترات الطبيعية التي تمر بها النساء مع تقدمهن في العمر، حيث تنتهي الدورة الشهرية بسبب انخفاض مستويات الهرمونات في الجسم.

ومع ذلك، لا تدخل جميع النساء هذه المرحلة في العمر ذاته، فهناك من يواجهن انقطاع الطمث (أو مرحلة سن اليأس) في وقت أبكر من غيرهن.
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وهذا التباين قد يكون مرتبطا بعدد من العوامل الصحية والبيئية. وفي دراسة جديدة تم إجراؤها على نحو 140 ألف امرأة بريطانية، تم فحص بعض العوامل التي قد تسهم في دخول النساء إلى سن اليأس في وقت أبكر من المعتاد، ما يفتح الباب لمزيد من الفهم حول تأثيرات العوامل المختلفة على صحة المرأة والهرمونات.

وأظهرت الدراسة أن النساء اللائي يدخن باستمرار يكن أكثر عرضة لدخول سن اليأس قبل سن 45 عاما.

وبحسب النتائج، فإن النساء اللائي يدخن أكثر من 30 علبة سجائر في السنة يكن أكثر عرضة لدخول سن اليأس المبكر بنسبة 50% مقارنة بمن لم يدخن أبدا.

وأشارت الدراسة التي أجراها علماء من جامعة Central South في الصين، إلى أن التوقف عن التدخين قد يقلل من احتمال دخول المرأة في سن اليأس مبكرا بنسبة تصل إلى الثلث.

ويعتقد الخبراء أن التدخين يقلل من مستويات هرمون الإستروجين الأنثوي، ما يؤدي إلى حدوث انقطاع الطمث. كما حذر بعضهم من أن تدخين السجائر الإلكترونية قد يكون له تأثير مماثل.

وقد ربطت دراسات سابقة بين التدخين وسن اليأس المبكر. ففي عام 2015، وجد دراسة بريطانية أن النساء اللائي يدخن يدخلن سن اليأس قبل عام في المتوسط من النساء غير المدخنات.

كما أشارت أبحاث أخرى إلى أن التدخين يمكن أن يجعل أعراض سن اليأس أكثر حدة، حيث تعاني النساء المدخنات بانتظام من هبات ساخنة أكثر شدة وعرق ليلي أكثر.

ويقول الباحثون إن المدخنات بعد سن اليأس يعانين أيضا من خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام أكثر ممن لم يدخنّ. وقد وجدت إحدى الدراسات أن المدخنات أكثر عرضة لكسر الورك بنسبة 35% مقارنة بمن لم يدخن أبدا.

وتعد الدراسة الجديدة هي الأكبر من حيث التفاصيل التي تستكشف الرابط بين التدخين وسن اليأس المبكر.

ورغم أنه ما يزال السبب الدقيق وراء زيادة التدخين لخطر دخول سن اليأس المبكر غير واضح، يعتقد الخبراء أن هذه العادة تحد من قدرة الجسم على إنتاج الإستروجين.
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